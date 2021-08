Covid à Genève – La 4e vague impacte déjà la capacité hospitalière Le socle de lits Covid aux soins intensifs est déjà dépassé. La vaccination suscite un regain d’intérêt. Marc Moulin

Pour la première fois depuis des mois, le point de presse sanitaire s’est tenu en mode présentiel, après contrôle du Certificat Covid des participants. De gauche à droite, la médecin cantonale Aglaé Tardin, le directeur général de la Santé Adrien Bron et la pharmacienne cantonale Nathalie Vernaz-Hegi. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) keystone-sda.ch

Alors que la rentrée scolaire n’a pas encore eu lieu, le variant Delta met déjà sous pression les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Lors du 56e point presse des autorités sanitaires, il a été indiqué que le socle de lits en soins intensifs réservé aux patients atteints du Covid était d’ores et déjà franchi, et largement. Ce socle était de dix places. Or en ce vendredi, le service soignait 17 patients atteints du coronavirus.

«La situation des soins intensifs est préoccupante, estime le directeur général de la Santé, Adrien Bron. Des reports d’opération devront à nouveau être envisagés. Le fonctionnement normal de l’institution et de ses équipes est déjà affecté.»

Soins intensifs sous pression

Sur fond de circulation intense du variant Delta, cette mauvaise nouvelle survient alors que la préservation de la capacité hospitalière – de façon à garantir l’accès aux soins à toute la patientèle quels que soient ses maux - a été érigée au rang de priorité suprême par le gouvernement fédéral. Selon le haut fonctionnaire, la situation est pire au nord-est du pays et des demandes d’entraide émanent déjà de Zurich.

«La proportion des patients nécessitant d’être pris en charge aux soins intensifs est plus forte que lors des précédentes vagues.» Nicolas de Saussure, porte-parole des HUG

«La proportion des patients nécessitant d’être pris en charge aux soins intensifs est plus forte que lors des précédentes vagues, indique Nicolas de Saussure, au nom des HUG. On n’observe pas encore de tension sur le reste de l’hôpital, où toutes les activités continuent normalement. Mais on doit créer des lits de soins intensifs supplémentaires, ce qui pose surtout un problème de personnel, en sachant qu’il faut environ huit soignants par patient.»

De la fracture au virus

Le point de presse est revenu sur la question des personnes hospitalisées avec un Covid actif alors qu’elles avaient été pleinement vaccinées au préalable – thème que la «Tribune de Genève» a abordé ce 27 août. Cet aspect n’étonne pas les autorités sanitaires. «Les chiffres sont cohérents avec ce qui était attendu de l’efficacité du vaccin», commente Adrien Bron. Une efficacité certes imparfaite, mais forte. Et de souligner que le phénomène concerne avant tout des patients très âgés.

«Affaiblie, leur immunité est moins réactive au vaccin, quelle que soit son efficacité», résume Aglaé Tardin, médecin cantonale. Chez les plus de 75 ans, un cinquième des patients alités avec un Covid avaient reçu la double injection, mais cette proportion est deux fois moindre chez les plus jeunes. Les plus âgés sont aussi la génération la plus vaccinée.

Ces patients «vaccino-hospitalisés» séjournent souvent à l’hôpital pour d’autres raisons que le Covid. C’est le cas pour près de la moitié d’entre eux, selon le service de presse des HUG. Admis par exemple pour une fracture, ils peuvent se découvrir fortuitement une infection, puisque toute personne admise à l’hôpital est testée. Ils sont néanmoins placés en unité Covid, pour des raisons de contagion.

Ruée sur les seringues

Ce qui surprend en revanche les responsables de la santé, c’est la rapide propagation du virus, dans sa nouvelle version mutante. On tourne entre 130 et 180 nouveaux cas chez les seuls résidents genevois en espérant toujours atteindre un plateau qui peine à se confirmer. «Sans surprise, les plus jeunes sont les plus touchés», déplore Aglaé Tardin. On parle surtout des 20 à 49 ans, suivis de près par leurs benjamins. Soit les classes d’âges les moins vaccinées.

Après une accalmie estivale, l’appétit pour la piqûre reprend. Mercredi, de nombreuses vocations semblent être nées des annonces du Conseil fédéral sur l’extension probable des exigences de certificat Covid – notamment dans les restaurants ou les lieux culturels, et cela alors que les tests cesseraient d’être gratuits en l’absence de symptôme. Genève a alors enregistré 8000 inscriptions en 24 heures, alors qu’on ne vaccinait guère que 500 personnes par jour ouvrable au début du mois.

La campagne va se rapprocher des indécis, annonce la pharmacienne cantonale Nathalie Vernaz. Après le succès rencontré par la vaccination sans rendez-vous, des actions du même type seront lancées dès le 6 septembre dans les centres commerciaux de Vernier et Meyrin, des villes où le taux vaccinal est à la traîne. On fera de même sur divers sites universitaires dès la rentrée du 20 septembre – action s’étendra la semaine suivante aux Hautes Écoles spécialisées.

