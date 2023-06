Une grande fête populaire – La 45e Course de l’Escalade s’affiche et se dévoile L’édition des 2 et 3 décembre accueillera le grand retour de la Course du Duc, une épreuve pour laquelle on se bousculera au portillon. Pascal Bornand

Exem et sa nouvelle affiche de l’Escalade. Une ligne claire qui invite au rêve et à l’enchantement. DR

C’est un rituel qui, par la pensée, nous fait courir jusqu’en hiver. Quand la Course de l’Escalade dévoile son affiche, c’est un peu comme si elle levait le rideau sur sa prochaine édition. Celle-ci aura lieu les 2 et 3 décembre, et c’est Exem, son illustrateur fétiche, qui en assure la ligne graphique, inspirée par Aladin et sa lampe merveilleuse qu’il a transformée en marmite. Ce sera la 45e édition et même si elle n’a pas de valeur jubilaire, le cap franchi sera d’importance puisqu’elle sera associée à la 5e Course du Duc, une épreuve commémorative très prisée, qu’ils sont des milliers à attendre de pied ferme.