Course à pied – le grand retour – La 44e Course de l’Escalade s’inscrit dans la normalité C’est parti! L’épreuve (3-4 décembre), qui a bien résisté à la pandémie, vient d’ouvrir son guichet numérique. On peut s’enrôler jusqu’au 14 novembre. Pascal Bornand

La Course de la Marmite est de retour, prête à en mettre plein la vue au public genevois. MAGALI GIRARDIN

La 44e Course de l’Escalade vient d’ouvrir sa campagne d’inscriptions sans plus aucune restriction. Elle se donne deux mois (jusqu’au 14 novembre) pour faire le plein. Signe heureux d’une normalité retrouvée, la désopilante Course de la Marmite, retirée du feu durant deux éditions, fera son grand retour le 3 décembre prochain. Si les masques (médicaux) sont tombés, déguisements, grimages, farces et attrapes seront à nouveau de la fête. «Depuis la crise du Covid, on n’est plus sûr de rien mais on ose espérer que tout va reprendre de plus belle», confie Jerry Maspoli, l’organisateur en chef.