Course à pied – La 44e Course de l’Escalade caracole! Plus de 45’000 participants au départ Le succès de l’épreuve ne se dément pas. Les 3 et 4 décembre, l’édition post-Covid attirera presque autant de monde qu’en 2019. Pascal Bornand

Comme les participants du walking, Genève se réjouit de retrouver sa Course de l’Escalade, fidèle à elle-même. FRANK MENTHA

L’ordinateur de Datasport a mis du temps à absorber cette foule compacte, puis à la digérer. Addition fastidieuse, résultat fantastique. Ce sont 45’610 personnes qui participeront les 3 et 4 décembre à la 44e édition de la Course de l’Escalade, la première de l’ère post-Covid. C’est le double de l’an dernier, où le nombre d’inscrits avait été limité à 23’000 pour des raisons de sécurité sanitaire. C’est presque autant qu’en 2019 (46’602), le dernier millésime encore épargné par la pandémie.

Comme l’espéraient les organisateurs, la manifestation chère aux Genevois a retrouvé une forme de normalité. Celle-ci est symbolisée par le retour de la Marmite, ce cortège carnavalesque sacrifié durant deux éditions sur l’autel du Covid. Quelque 3500 farfelus s’y presseront en rangs joyeux. Restreint en 2021, le peloton du walking reprendra aussi du volume avec 8700 engagés au départ de Veyrier. Autre chiffre réjouissant: les enfants seront toujours aussi nombreux, soit plus de 13’000.

Si, ailleurs en Suisse, de nombreuses courses ont enregistré une baisse significative de participation, l’Escalade échappe à ce phénomène. «La population est très attachée à notre manifestation. Tout le monde y trouve sa place. Les sportifs, les moins sportifs, les marcheurs, les familles, les populaires. Il y a de l’enthousiasme dans l’air, ce sera la fête aux Bastions», se réjouit Jerry Maspoli.

Le président du comité d’organisation est heureux et soulagé. Fidèle à elle-même, la Course de l’Escalade repart de plus belle.

Pascal Bornand suit le sport local en tant que correspondant à Genève. Journaliste sportif depuis quarante ans, spécialiste d'athlétisme et de cyclisme, il a couvert de nombreux grands événements (Jeux olympiques, Coupe du monde de football, Tour de France) et reçu le Prix Nicolas Bouvier en 2016. Plus d'infos

