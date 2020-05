Football

Le gouvernement italien a fait lundi un pas prudent vers la reprise des entraînements collectifs par les clubs de football. «L'avis demandé par le gouvernement sur le protocole soumis par la FIGC (fédération italienne de football) a été présenté aujourd'hui par le Comité technique scientifique (CTS) et il confirme la ligne de prudence suivie jusqu'ici par les ministères concernés, écrivent dans un communiqué commun le ministre italien de la Santé Roberto Speranza et celui des Sports Vincenzo Spadafora.

Les indications du comité, qui doivent être considérées comme strictes et contraignantes, seront transmises à la fédération pour des ajustements nécessaires du protocole afin de permettre la reprise en sécurité des entraînements collectifs à partir du 18 mai.»