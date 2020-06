Croatie – Violence policière sur les migrants: l’UE accusée de se taire Amnesty International demande à l’Union européenne d’enquêter sur les abus perpétrés par la police croate sur les migrants.

Des milliers de migrants empruntent chaque année la «route des Balkans» pour essayer de rejoindre l'Europe occidentale. AFP

Amnesty International accuse l'Union européenne «d'ignorer délibérément» la «violence» des policiers croates à l'égard des migrants. Elle demande à Bruxelles d'enquêter sur les «abus» régulièrement rapportés par des médias et des ONG.

L'organisation de défense des droits, qui a déjà dénoncé par le passé ce genre de violences systématiquement démenties par les autorités croates, revient sur le sujet après un dernier épisode qui se serait produit dans la nuit du 26 au 27 mai, près de la frontière avec la Bosnie.

Des milliers de migrants empruntent chaque année la «route des Balkans» pour essayer de rejoindre l'Europe occidentale. La plupart passent par la Croatie, pays membre de l'UE, le plus souvent en provenance de la Bosnie.

«Route des Balkans»

Selon le communiqué de l'ONG publié jeudi soir, seize migrants pakistanais et afghans, qui se déplaçaient en groupe, ont été «ligotés, brutalement battus et torturés» par des policiers croates, après avoir illégalement franchi la frontière avec la Bosnie.

Le ministère croate de l'Intérieur a immédiatement démenti «des allégations qui comme d'habitude et sans aucune preuve mettent en cause la police croate accusée de blesser des migrants».

Selon Amnesty, les policiers croates ont aussi «étalé de la nourriture sur les têtes ensanglantées pour humilier» les migrants. L'organisation cite des médecins bosniens et plusieurs migrants ayant raconté avoir été frappés avec des «bâtons en fer, des matraques et des crosses de pistolet», avant d'être renvoyés vers la Bosnie.

«L'Union européenne ne peut plus rester silencieuse et ignorer délibérément les violences et les abus commis par la police croate à la frontière», a déclaré dans le communiqué Massimo Moratti, directeur adjoint de l'antenne européenne d'Amnesty.

( ATS/NXP )