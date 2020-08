Etats-Unis – L'ouragan Isaias se rapproche des côtes de la Floride Affichant des vents de 120km/h, l’ouragan Isaias pourrait encore se renforcer ce soir et dimanche avant d’atteindre l’Etat américain, dont les hôpitaux sont déjà débordés en raison du Covid-19.

Après avoir frappé les Bahamas, l'ouragan Isaias s'approchait samedi du sud-est de la Floride, charriant déjà de lourdes pluies sur cet Etat qui compte parmi les plus affectés par la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis.

«Vigilance ouragan»

Le centre de l'ouragan de catégorie 1 (sur 5) devrait atteindre le détroit de Floride samedi soir, puis s'approcher de la côte sud-est dimanche matin avant d'avancer vers la côte est de la péninsule, selon le Centre national des ouragans (NHC).

Avec des vents soufflant jusqu'à 120 km/h, Isaias se déplace vers le nord-ouest à une vitesse de 19 km/h, selon le dernier bulletin du NHC publié samedi à 14H00 (18h00 GMT).

«Bien qu'Isaias ait faibli après son passage sur l'île d'Andros (aux Bahamas), il devrait se renforcer ce soir et dimanche matin quand le cyclone se déplacera sur les eaux chaudes du détroit de Floride et du Gulf Stream», a précisé l'institution.

«Isaias devrait rester un ouragan jusqu'à lundi, suivi par un affaiblissement progressif lundi soir ou mardi», a-t-elle ajouté.

Des avis «vigilance ouragan» ont été émis dans différentes zones du sud et de l'est de la Floride, où les services météorologiques ont mis en garde contre de possibles «submersions côtières», de «fortes pluies» et des inondations.

La Caroline du Nord a de son côté appelé à l'évacuation obligatoire de certaines zones côtières, notamment les îles Hatteras Island et Ocracoke Island, qui font partie des Outer Banks.

Routes submergées par la boue, lignes à haute tension arrachées, arbres et végétation décapités, maisons inondées... Isaias a déjà fait de nombreux dégâts à Porto Rico, territoire américain, en République dominicaine et aux Bahamas depuis jeudi.

Un test à l'heure du Covid-19

Pour éviter le pire, Jason Woodall 44 ans barricadait samedi le magasin pour lequel il travaille à Miami avec des planches en bois.

«On doit toujours être préparé, juste au cas où, car on ne sait jamais, (Isaias) pourrait se renforcer», a-t-il dit à l'AFP en évoquant l'ouragan Michael qui avait frappé la Floride en 2018: «Il s'était arrêté juste devant, puis avait tourné sur lui-même, et gagné beaucoup de force».

«L'important pour nous maintenant c'est que les gens restent vigilants», a souligné le gouverneur de la Floride Ron DeSantis lors d'une conférence de presse, assurant que son Etat était «entièrement prêt».

Le dirigeant républicain qui a déclaré vendredi un état d'urgence pour les comtés de la côte est de l'Etat, de Miami-Dade à Nassau, a vu sa demande approuvée par Donald Trump samedi. «Cela aidera notre Etat à répondre rapidement à n'importe quel dégât», a-t-il tweeté.

L'ouragan Isaias constitue un test important pour les services d'urgences de Floride, alors que l'Etat est devenu l'un des épicentres de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis.

«Le Covid est grave. Un ouragan est grave. Si on les combine, le résultat est pire que la somme des deux (...) Cela aura un effet multiplicateur, pas cumulatif», avait jugé en avril l'ancien responsable des services de gestion des urgences de cet Etat, Bryan Koon.

Épicentre de l'épidémie

La Floride a déploré samedi 179 décès liés au nouveau coronavirus en une journée, un bilan en légère baisse, après les records des jours précédents (257 morts vendredi, 253 morts jeudi, 216 mercredi, 186 mardi).

Elle compte par ailleurs plus de 480’000 cas détectés depuis le début de la pandémie, dépassant New York, longtemps épicentre de l'épidémie américaine au printemps, et se situant en deuxième position derrière la Californie, dont la population est deux fois plus importante.

L'Etat du Sud-Est a dû fermer des centres de dépistage du Covid-19, bien souvent aménagés sous des tentes, en prévision de l'arrivée de l'ouragan, même si les centres de dépistage des comtés restent ouverts.

Isaias risque par ailleurs de perturber le retour sur Terre, après deux mois de mission à la Station spatiale internationale, de la capsule habitée de SpaceX, censée revenir dimanche après-midi au large de la Floride.

La Nasa qui suit de près la progression de l'ouragan prendra une décision juste avant le désamarrage en fonction de nombreux critères, dont la vitesse des vents, la hauteur des vagues ou la pluie dans la zone.

