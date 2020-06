Musique – L'Orchestre de la Suisse Romande offre 8 concerts Les musiciens de l’OSR retrouvent leur public du Victoria Hall, à Genève, et se produiront en concert gratuitement huit fois en juin. Seuls 250 chanceux par séance y assisteront.

La gratuité des concerts a été rendue possible par l’apport de nombreux dons et grâce au soutien d’une généreuse mécène, selon l’OSR. KEYSTONE

Après des semaines d’arrêt lié à la crise sanitaire, l'Orchestre de la Suisse romande (OSR) s’apprête à retrouver son public. Les musiciens reviennent sur la scène du Victoria Hall, à Genève, 8 concerts offerts durant le mois de juin. Le nombre de spectateurs sera limité à 250 par représentation.

La gratuité des concerts a été rendue possible par l’apport de nombreux dons et grâce au soutien d’une généreuse mécène, précise mercredi l’OSR. Les concerts du 6, 8, 16 et 18 juin proposeront du Mozart avec pour artiste invité le pianiste Nelson Goerner, le tout sous la direction de Jonathan Nott.

Seul le concert du 8 juin est réservé aux abonnés, aux donateurs, grands donateurs, membres bienfaiteurs, lutrins d’or, sponsors et mécènes des amis de l’OSR. Un placement particulier est prévu pour respecter les distances physiques. Les inscriptions aux concerts se feront uniquement sur le site osr.ch et s’ouvrent jeudi.

La deuxième série de concerts compte trois dates, soit le 23, 25 et 27 juin. Deux concerts seront organisés le 27 juin. Le programme de cette seconde partie sera dévoilé prochainement, fait savoir l’OSR.

( ATS/NXP )