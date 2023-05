Football – L'imposant mausolée de Pelé a ouvert ses portes au public Une nécropole de 200 m² dédiée au «Roi» est sortie de terre à Santos. Les premiers visiteurs ont pu s’y rendre ce lundi.

La tombe de Pelé se trouve dans un «cimetière vertical», le plus haut du monde, devant lequel figurent deux statues dorées du «Roi». AFP

Des admirateurs ont visité lundi, pour son ouverture au public, le mausolée où repose la dépouille de la star brésilienne du football Pelé, décédé en décembre à l'âge de 82 ans dans la ville de Santos. Deux statues dorées du «Roi» Pelé attendaient les premiers visiteurs à l'entrée du mausolée d'Edson Arantes do Nascimento. Pelé avait acheté une concession dans la nécropole œcuménique de la ville portuaire, où il a joué durant l'essentiel de sa carrière et bâti sa légende.

La dernière demeure de Pelé, mort le 29 décembre d'un cancer du côlon, se trouve dans un «cimetière vertical», le plus haut du monde, selon le Livre Guinness des records. Son père, son frère et l'une de ses filles y reposent aussi.

Cercueil doré

Le mausolée spécialement conçu pour lui s'étend sur 200 m2 et rappelle un stade de football, avec son gazon synthétique et des photos du «Roi». L'accès se fait par un couloir de deux mètres de large décoré de photos de l'ancien No 10. Il est situé au premier des 14 étages de l'imposant édifice.

«On ressent encore beaucoup de douleur, beaucoup de nostalgie, mais aussi beaucoup d'orgueil et de joie devant toutes les marques de tendresse et de respect qu'il reçoit», a dit à des journalistes présents Edinho, l'un des six enfants de Pelé, très ému.

La dépouille du triple champion du monde repose dans un cercueil doré brillant, orné d'une croix. Sur les côtés, deux panneaux noirs figurent le millième but que Pelé avait célébré le poing en l'air.

Le cercueil de Pelé. AFP

Pour l'instant, seules 60 personnes peuvent visiter chaque jour le mausolée de Pelé, même si Santos espère faire du cimetière vertical un lieu touristique.

Vue sur le stade de Santos

La nécropole hors norme, entourée d'une nature généreuse, ressemble de l'extérieur à un grand hôtel, avec sa façade blanche. Elle propose 18’000 tombes pour accueillir les cercueils des défunts et un columbarium pour les urnes contenant les cendres.

Le luxueux établissement conçu par un entrepreneur argentin occupe un terrain de quatre hectares et propose des salons de recueillement, des suites de repos, un restaurant ouvert 24 heures sur 24, une chapelle, un musée automobile, une volière et un étang avec des poissons.

Du cimetière vertical, toute personne venue rendre hommage à Pelé peut voir, à moins d'un kilomètre, le stade de Vila Belmiro du Santos FC, où un émouvant hommage lui avait été rendu par des dizaines de milliers de fans se recueillant devant sa dépouille fin décembre.

Ronaldo Rodrigues, un petit entrepreneur de 44 ans, et son épouse Erika Taboaisa Pereira, analyste juridique de 42 ans, ont été parmi les premiers visiteurs à pénétrer dans le mausolée. «Cela a dépassé toutes mes attentes, c'est un très bel endroit, bien entretenu, a déclaré le premier nommé. J'espère que beaucoup de touristes vont venir et se familiariser un peu avec l'histoire de Pelé, de ce qu'il a représenté pour Santos, le Brésil, et aussi le monde entier.»

