L’hippisme s’offre une vitrine avec vue à Bellerive

Les sabots dans l’eau, ou presque. C’est ce qui frappe à la découverte du site des Longines Masters de Lausanne, nouveau concours hippique organisé jusqu’à dimanche à Bellerive. En six jours, le groupe d’événementiel équestre EEM a transformé les lieux en un village dédié au saut d’obstacles et accessible gratuitement. Avec, en point d’orgue, une piste de sable de 40×80 mètres, bordée par le lac, où les 252 chevaux en compétition affrontent les obstacles. Le quai du Vent-Blanc n’étant pas entravé par l’infrastructure, il est possible de suivre les compétitions librement, en bord de piste. Seul l’accès à la tribune principale de 720 places est payant.

Une première en extérieur

«Nous sommes normalement des spécialistes de l’indoor, nous animons nos concours avec des lumières et du son, explique Anouk Blain-Mailhot, responsable sponsoring et marketing des Longines Masters Series pour EEM. Ici, il fallait tout repenser pour mettre en scène notre sport, et le fait d’avoir choisi le lac pour décor est une vraie réussite. Même la Ville de Lausanne, avec qui nous avons parfaitement collaboré, était étonnée de cette ambitieuse piste.»

Avec un budget de plus de 3 millions de francs, les organisateurs ont fait les choses proprement. En chiffres? «250 ballots de foin, 1500 sacs de copeaux, 40 camions pour la production et 80 autres pour les chevaux, 4 kilomètres de câbles et 380 personnes qui gagnent de l’argent grâce à cette infrastructure», lance en vrac Pierre Pagès, directeur Live Event d’EEM.

Autour de la piste principale, il y a donc une vie. Un paddock d’abord, où les chevaux s’entraînent à quelques centimètres des spectateurs. «Nous avons opté pour une zone visible de tous et bordée de boutiques, alors qu’habituellement elle est cachée. Le but est d’ouvrir la discipline, de permettre aux gens de voir comment on pratique, comment les cavaliers se préparent», souligne Anouk Blain-Mailhot.

«Même sans être expert, il est possible de venir regarder les compétitions et de passer un excellent moment»

Au final, seuls les box des chevaux ne sont pas accessibles au public. Ils accueillent les stars de la compétition et toute une armée pour s’en occuper, des grooms aux vétérinaires en passant par un dentiste équin, un physiothérapeute et un maréchal-ferrant.

«Ce village est une invitation lancée aux Lausannois. L’hippisme est souvent dans l’ombre ou considéré comme un sport de niche, et nous voulons changer ça, poursuit Anouk Blain-Mailhot. Même sans être expert, il est possible de venir regarder les compétitions et de passer un excellent moment.» Un vaste espace avec bar et foodtrucks est aménagé au centre du site et animé toute la journée, via des jeux et des promenades à poney pour les enfants ou encore des soirées avec spectacle et DJ. Finalement, une immense aire réservée aux sponsors et VIP sépare la grande piste de l’espace restauration. (TDG)