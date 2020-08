Beyrouth – L'explosion a engendré un cratère de 43 mètres de profond Selon des experts en pytotechnique, l’énorme cratère qui s’est formé avec la gigantesque déflagration de mardi à Beyrouth est très profond.

On voit parfaitement le cratère causé par l’explosion. KEYSTONE

L'énorme explosion au port de Beyrouth a engendré un cratère de 43 mètres de profondeur, a indiqué dimanche une source sécuritaire libanaise, citant des évaluations effectuées par des experts français en pyrotechnie dépêchés sur le terrain. L'explosion survenue mardi «a provoqué un cratère de 43 mètres de profondeur», d'après la source de sécurité.

L'explosion, dont les circonstances ne sont toujours pas élucidées, aurait été provoquée par un incendie qui a touché un énorme dépôt de nitrate d'ammonium, dangereuse substance chimique. La catastrophe a fait au moins 158 morts et plus de 6000 blessés, dont au moins 120 sont dans un état critique, selon le ministère de la Santé, et 21 personnes sont toujours disparues. Quarante-trois Syriens sont morts, selon leur ambassade.

Le président Michel Aoun, de plus en plus décrié, a déclaré vendredi qu'il s'opposait à une enquête internationale, affirmant que l'explosion pourrait avoir été causée par la négligence ou par un missile. Une vingtaine de fonctionnaires du port et des douanes ont été interpellés, selon des sources judiciaire et sécuritaire. Cinq députés ont démissionné depuis le drame avec parmi eux, trois élus d'un parti chrétien d'opposition dont le secrétaire général est mort dans l'explosion.

Grosse manifestation samedi

Pour les Libanais déjà éprouvés par une crise économique inédite, l'explosion qui a dévasté une partie de la ville a été la catastrophe de trop. Elle a relancé un mouvement de contestation qui avait débuté en octobre pour dénoncer l'ensemble de la classe dirigeante, jugée corrompue et incompétente, mais s'était essoufflé en raison de la pandémie de Covid-19. Dans une manifestation samedi dans le centre de Beyrouth, plusieurs milliers de personnes ont exprimé leur rejet des dirigeants auxquels ils demandent des comptes après la déflagration.

Dans un discours télévisé, le Premier ministre contesté, Hassan Diab, a annoncé qu'il proposerait des législatives anticipées, estimant que seul un tel scrutin permettrait «de sortir de la crise structurelle». Il s'est dit prêt à rester au pouvoir «pendant deux mois», le temps que les forces politiques s'entendent.

