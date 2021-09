La pression, le nouveau défi

Quelles émotions ont vécues les fans et joueurs de la Nati ces derniers mois! Après une campagne à l'Euro inoubliable, résumée notamment par un succès exceptionnel contre les champions du monde en titre, la Nati a dû se séparer de son sélectionneur. En effet, Petkovic, peut-être le meilleur de l'histoire de l'équipe nationale, a décidé de quitter ses fonctions et a signé à Bordeaux.

Si ce départ surprise est critiqué par les uns, les autres pensent que le bonhomme a fait son chemin avec cette nation, qu'elle ne pouvait pas faire mieux que ce qu'elle a montré. En gagnant Bordeaux, un club certes en difficulté en France, Petkovic rejoint un projet qu'il peut mener sans pression et en toute liberté.

A contrario, le Bâlois Murat Yakin change de dimension en reprenant les rênes de la Nati et son héritage important. S'il a coaché Bâle et Lucerne avec brio, l'ex-international suisse n'a plus connu le très haut niveau depuis. Réputé pour sa tactique attractive, il est également mal vu en Suisse alémanique pour sa mauvaise communication. Le job de sélectionneur est évidemment différent et surtout nouveau pour lui et la pression est sur ses épaules à quelques minutes d'entamer cette aventure face à la Grèce!