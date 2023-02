Les reporters de quartiers – L'équipe Signé Genève Curieux de tout, amoureux de leur coin de vie, les reporters de quartiers, extérieurs à la rédaction, sont encadrés par la Tribune de Genève. Véritables ambassadeurs des régions genevoises, ces reporters sont chargés de donner le plus souvent possible des nouvelles de ce qu'il se passe près de chez eux.

Les reporters de quartiers

Camille Martignoli est reporter de quartier pour Signé Genève. Passionné de terres lointaines, il ne cache pas son envie de partir à la rencontre de ses voisins. Après avoir étudié la culture asiatique au Canada, ce résidant du quartier des Délices, à St-Jean, voyagera au coin de sa rue. Suivre ses articles

Maryelle Budry est reporter de quartier pour Signé Genève. Journaliste pour divers magazines tels que Jeunesse ou Construire, Maryelle a aussi été psychologue durant 30 ans au Service d’orientation professionnelle. Elle est aujourd’hui retraitée. Suivre ses articles

Igor Rodriguez-Ramos est reporter de quartier pour Signé Genève. C’est à travers l’art qu’Igor aime ausculter sa ville. Ainsi, il réalise une série d’articles sur les artistes genevois qui ont parcouru l’histoire. Suivre ses articles

Nathaly De Morawitz-Schorpp est reporter de quartier pour Signé Genève. Grâce à Signé Genève, elle a le privilège de pouvoir partager ses multiples passions: chemin de fer, histoire genevoise, rencontres avec les gens de son quartier et échanges avec des artistes sont ses thèmes favoris. Suivre ses articles

Dominique Wyss est reporter de quartier pour Signé Genève. Journaliste, productrice et animatrice d'émissions durant quelques années auprès d'une radio locale genevoise, Dominique est actuellement rédactrice free-lance auprès de divers magasines. Suivre ses articles

Eugénie Rousak est reporter de quartier pour Signé Genève. Passionnée par l’art et les tendances nouvelles, elle a plus de dix ans d’expérience dans la sphère médiatique. Suivre ses articles

Anderson Makedi est reporter de quartier pour Signé Genève. Onésien et père de trois enfants, Anderson a plein d’histoires à raconter. Né au Congo Brazzaville, diplômé en journalisme, il est le correspondant de la radio Africa N°1. Suivre ses articles

René Magnenat est reporter de quartier pour Signé Genève. Enseignant retraité. Marié, trois filles adultes, il pratique la randonnée, l'écriture, mais à cause du Covid 19, il se languit du chant et du théâtre. Suivre ses articles

Stéphanie Leopizzi est reporter de quartier pour Signé Genève. Chroniqueuse dans une radio web à Genève, son goût pour l’écriture et les relations humaines, ainsi que sa passion pour la musique et les médecines alternatives, l’ont amené à s’investir pour Signé Genève. Suivre ses articles

Olivier Micheli est reporter de quartier pour Signé Genève. Malgré sa passion pour les voyages et par la découverte de nouvelles contrées, Olivier garde toujours un œil averti (voir les deux !) pour trouver des sujets originaux et surtout photogéniques dans son canton d’origine. Suivre ses articles

Anne Pastori-Zumbach est reporter de quartier pour Signé Genève. Elle est aux premières loges pour assister au développement fulgurant de sa commune de Plan-les-Ouates. Elle s’intéresse particulièrement à «ce mélange fascinant entre la campagne et l’évolution urbaine. Suivre ses articles

Huguette Junod est reporter de quartier pour Signé Genève. Pendant 33 ans, Huguette est professeure de français à l’école secondaire genevoise, où elle fait connaître la littérature romande. Elle a obtenu le Prix des Écrivains genevois en 1986 eten 1987, elle fonde les Editions des Sables. Suivre ses articles

Marie Karatsouba est reporter de quartier pour Signé Genève. Étudiante en journalisme, elle est curieuse et se passionne pour tout ce qui se passe autour d'elle. Elle adore également l'écriture. Suivre ses articles

François-Florimond Fluck est reporter de quartier pour Signé Genève. Habitant l'avenue du même nom, il est guidé par un sens de l'observation et par une curiosité toute naturelle. Il est de ceux qui s'émerveillent facilement et aime explorer l'imaginaire des gens et leur vision du réel. Suivre ses articles

L'équipe est supervisée par

Fabien Kuhn est responsable de la rubrique Signé Genève. Il est également journaliste à la rubrique locale et travaille à la Tribune de Genève depuis 20 ans, notamment pour le site internet. Suivre ses articles

