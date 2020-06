Genève – L'engagement précieux des communes lors de la crise sanitaire Les 45 communes genevoises sont loin d'être restées inactives au plus fort de la pandémie de Covid-19. Lundi, un bilan positif a été tiré de l'opération.

Le canton a notamment demandé aux communes d'apporter un soutien et du réconfort aux plus vulnérables. Keystone

Après avoir invoqué l'état de nécessité le 16 mars, le gouvernement genevois a fait appel aux autorités communales afin qu'elles mettent en place un plan de solidarité, complétant celui du canton. Dans leur majorité, les communes ont pu faire face à la crise, relève le département de la cohésion sociale.

Au total, 29 des 45 communes genevoises ont affecté du personnel de leur administration à cette tâche. Un grand nombre de collectivités a aussi eu recours à des bénévoles. Près de 1200 personnes se sont proposées et ont apporté leur aide aux plus fragiles, en leur livrant par exemple les courses ou en jetant leurs poubelles.

Si les communes ont su réagir promptement pour la plupart, quelques-unes ont avoué avoir eu des difficultés à mobiliser le personnel et les bénévoles dans le laps de temps relativement court qu'imposait la situation extraordinaire. Les élans de solidarité spontanés n'ont toutefois jamais manqué.

Des inquiétudes

Alors que la crise sanitaire semble s'éloigner, la crise économique qui menace inquiète. Une commune genevoise sur cinq voit l'avenir social avec une certaine appréhension. Le risque de précarisation de la population et l'isolement des personnes vulnérables arrivent en tête des préoccupations des communes.

Des collectivités ont aussi fait appel à des partenaires extérieurs pour faire face à l'épidémie de nouveau coronavirus et aider les plus vulnérables. Des organismes comme la Croix-Rouge genevoise, Pro Senectute ou encore la Plateforme des associations des aînés ont été sollicités et intégrés dans le plan de solidarité.

( NXP, ATS )