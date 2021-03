Grand Genève – L’édition 2021 de Guitare en scène est annulée Pour la deuxième année consécutive, la crise sanitaire oblige les organisateurs à reporter la tenue du festival musical prévu en juillet à Saint-Julien-en-Genevois. Daniel Klopfenstein

Le 14 juillet 2019, le festival Guitare en scène recevait Mark Knopfler. Laurent Guiraud/Archives

La crise sanitaire frappe une nouvelle fois les organisateurs du festival Guitare en scène à Saint-Julien-en-Genevois. L’an dernier, ils avaient déjà été contraints d’annuler la manifestation à cause des mesures de lutte contre le Covid-19 et avaient donné rendez-vous aux fans de six-cordes au mois de juillet 2021, du 15 au 18, en annonçant notamment la venue de Deep Purple, Ben Harper, Beth Hart, Uriah Heep, George Thorogood, Bernie Marsden ou encore Nik West.

La commune frontalière ne verra rien de tout ça. Tenant compte des dernières annonces du Ministère de la culture et des diverses restrictions en vigueur en ce qui concerne les voyages internationaux, les organisateurs ont préféré reporter le festival à 2022. «Nous sommes conscients que cet été ne sera pas, lui non plus, «normal», et que les festivals qui prendront le risque de se tenir le feront dans des conditions loin d’être optimales, tant pour les spectateurs que pour les artistes, ont-ils notamment déclaré au «Dauphiné». Un festival assis, distancié, sans pouvoir partager un verre avec ses amis, sans pouvoir vibrer à l’unisson, ce n’est pas ça, l’esprit de Guitare en scène.»