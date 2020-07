Suisse – L'artiste Emil Michael Klein lauréat du Prix Paul Boesch Le sculpteur, qui a grandi en Valais, a été couronné de ce prix culturel prestigieux doté de 50’000 francs.

Emil Michael Klein a été formé à l'art de la sculpture traditionnelle. KEYSTONE

L'artiste Emil Michael Klein, qui a grandi en Valais, a reçu le Prix culturel Paul Boesch 2020. Doté de 50'000 francs, il est décerné par la Fondation Paul Boesch pour la promotion de l'art suisse.

Emil Michael Klein, formé à l'art de la sculpture traditionnelle, mêle dans ses oeuvres les techniques de la sculpture et de la peinture, indique un communiqué publié vendredi. Lauréat du Prix Manor Bâle en 2008, il reçoit en 2014 un prix d'encouragement de l'Etat du Valais.

Le prix d'art Paul Boesch est le plus jeune et en même temps l'un des prix d'art les mieux dotés de Suisse. Il est décerné chaque année depuis 2016 et est lié à l'achat d'une œuvre qui sera incluse dans la collection du Kunstmuseum de Berne en tant que dépôt de la Fondation Paul Boesch.

( ATS/NXP )