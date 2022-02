JO 2022 - L'Américain Nathan Chen sacré en patinage artistique

Hockey sur glace

Le Danemark, qui n'avait jamais participé à un tournoi olympique, a créé une petite surprise pour son entrée en lice mercredi en battant la République tchèque 2-1 (2-0 0-1 0-0).

AFP

Prochain adversaire des Suisses, vendredi, les Tchèques ont encaissé deux buts en première période par Markus Lauridsen (12e) et Frans Nielsen (18e) et ne sont jamais revenus. Si les Tchèques ont tout tenté (40 tirs à 17), le gardien danois Sebastian Dahm a presque tout stoppé et la réussite du joueur de Rapperswil, Roman Cervenka (24e), n'a rien changé à l'affaire.