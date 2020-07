Emploi – L'Allemagne souhaite renforcer l'égalité des sexes au travail L’Allemagne présente un plan pour renforcer l’égalité des sexes dans le monde du travail. Celui-ci contient notamment des quotas concernant les postes de direction politiques.

La ministre de la Famille Franziska Griffey a présenté mercredi la la première stratégie d'égalité des sexes de l'histoire allemande. Photos d’illustration/KEYSTONE

L'Allemagne a adopté mercredi un plan censé promouvoir l'égalité des sexes dans le monde du travail. C'est une première pour ce pays où les avancées sociales en faveur des femmes stagnent depuis plusieurs années.

La stratégie nationale, présentée mercredi, fixe des objectifs pour tous les ministères publics, notamment par la réduction de l'écart de rémunération entre les sexes et une meilleure représentation des femmes dans les entreprises et en politique, a déclaré la ministre de la Famille, Franziska Giffey. «C'est la première stratégie d'égalité (des sexes) de l'histoire de la République fédérale d'Allemagne qui a été coordonnée et approuvée par tous les ministères», a-t-elle déclaré.

Le plan met l'accent sur l'équilibre entre travail et vie privée, s'appuyant sur le fait que les femmes sont plus susceptibles de travailler à temps partiel ou pas du tout en raison d'engagements familiaux. Il préconise l'augmentation du nombre de femmes aux postes de direction, y compris dans la fonction publique, et une meilleure représentation en politique.

Quotas contraignants

Cette semaine, le parti conservateur CDU de la chancelière Angela Merkel a déjà montré son intérêt pour la question: la cheffe du parti, Annegret Kramp-Karrenbauer, a annoncé que de nouveaux quotas contraignants permettant aux femmes d'occuper au moins 50% des postes de direction politiques au niveau local seraient mis en place d'ici 2025.

Le gouvernement travaille également sur une stratégie visant à augmenter le nombre de femmes dans les conseils d'administration, de sorte qu'un quota de 30% s'appliquera désormais à 600 entreprises au lieu de 105 actuellement, a déclaré Madame Giffey.

L’ Allemagne mauvaise élève

Bien qu'elle soit dirigée par une femme depuis bientôt 15 ans, l'Allemagne se situe en dessous de la moyenne européenne en matière d'égalité des sexes dans le monde du travail, selon un indice de 2019 de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes y gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes et n'occupent qu'environ 15% des postes au sein des conseils d'administration.

En politique, la représentation des femmes au Bundestag, la chambre basse du Parlement, est actuellement à son plus bas niveau depuis 20 ans, et plus de 90% des maires sont des hommes, a détaillé Madame Giffey.

Historiquement, l'Allemagne de l'Ouest a toujours été en retard sur la question de l'égalité des sexes par rapport à l'Est communiste. A l'ouest, les femmes devaient encore obtenir l'autorisation de leur mari pour travailler jusqu'en 1977. Peu avant la réunification, un peu plus de la moitié des femmes en Allemagne de l'Ouest étaient employées, contre 91% des femmes à l'Est.

( ATS/NXP )