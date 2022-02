JO 2022 - L'Allemagne éliminée du tournoi de hockey

Bobsleigh

Michael Vogt et Sandro Michel (photo) ont pris la 7e place de la première manche de la compétition de bob à 2. Le Schwytzois et l'Argovien ont terminé à 55 centièmes des Allemands Francesco Friedrich et Thorsten Margis, mais ne comptent que 16 centièmes de retard sur la 3e place. Le Bernois Simon Friedli et le Soleurois Andreas Haas se sont eux classés 17es, à 0''95 du duo de tête.