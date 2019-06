L’Alchimic s’en va sonder la férocité des rapports familiaux

Une assistance compacte bruissait dans la moiteur du petit théâtre, jeudi dernier, en attendant la présentation de saison d’un très engagé Pierre-Alexandre Jauffret. «La culture fait partie du minimum vital, a-t-il notamment lancé, aussitôt tue la vidéo introductive. Aussi c’est avec un grand ouf de soulagement que nous accueillons les résultats à 83% positifs de l’initiative de mai dernier pour une politique culturelle cohérente à Genève!»

C’est que le directeur, subventionné principalement par la Ville de Carouge, la Ville de Genève et l’Association des communes genevoises, a doté l’Alchimic, au fil de ses programmations, non seulement d’un fervent public, mais aussi d’une réputation de «rampe de lancement» au sein de la profession. «La Cantatrice chauve» d’Ionesco, par exemple, qui imbriquait comédiens et marionnettes sous la férule de Cyril Kaiser, a connu un tel succès lors de sa création à la fin de 2018 qu’une reprise, ainsi qu’une tournée, s’impose d’office pour 2020: «Un spectacle est fait pour être joué au moins quarante fois», estime notre hôte de sa voix de basse.

Ajoutés à cette récidive, sept créations et un accueil composeront la prochaine affiche, dont se dégage une thématique que Pierre-Alexandre Jauffret résume ainsi: «parce qu’en crise, la cellule familiale, théâtre du monde, mérite bien une saison». Or qui dit famille pense dysfonctionnement, n’est-ce pas?

Comme chez Jane et Blanche, rongées par la jalousie sororale dans «Qu’est-il arrivé à Baby Jane?» que montera en septembre Silvia Barreiros. On n’ôtera pas de sa mémoire Bette Davis et Joan Crawford en stars fanées d’Hollywood dans l’adaptation pour l’écran de Robert Aldrich… Ou comme dans ce «Faut-il laisser les vieux pères manger seuls aux comptoirs des bars?» qui racontera peu après comment un homme (Jacques Michel) demande à sa fille (Camille Figuereo) de l’euthanasier. Ou encore comme cet autre géniteur qui insiste pour choisir son gendre – cette «Comédie sur un quai de gare» est signée Samuel Benchetrit. Ou enfin comme ce «Père», second volet d’une trinité configurée par Florian Zeller, et que Pietro Musillo nous révélera entraînant les siens dans l’enfer de sa maladie dégénérative.

La «Pièce en plastique» que livrera Daniel Wolf en février, à l’instar, juste à sa suite, du «Misery» inspiré par Stephen King à Lambert Bastar, invitent quant à eux des tierces personnes à rejoindre le portrait de famille. Une femme de ménage disruptive dans le premier cas, et une infirmière vengeresse dans le second – là encore, impossible de ne pas penser à l’interprétation de Kathy Bates dans le film de Rob Reiner.

Restent deux outsiders apparents: une réactualisation iconoclaste du conte du «Petit Chaperon rouge», «Chemins de sang», mise en scène par Frédéric Polier, et le dédoublement de Marjolaine Minot dans «Je suis la femme de ma vie», qui la voit dialoguer avec son for intérieur. Mais à y regarder de plus près, n’y trouve-t-on pas, ici, une grand-mère cannibalisée, et, là, l’embryon incorporé de soi-même? Voici sauvée l’intégrité d’une thématique forte, qui déborde du reste la programmation de l’Alchimic (lire en page 20).

