Projet éphémère – Kzern des Vernets: des treillis aux paillettes Le dernier bâtiment de la caserne militaire s’est mué en lieu socioculturel qui se veut accessible et intergénérationnel. Léa Frischknecht

Pour l’heure, Kzern propose des événements un week-end sur deux, à l’extérieur. Au programme: musique, bar ou encore un espace pour enfants. IRINA POPA

Vendredi, 15 h 30, l’agitation commence dans le dernier bâtiment, pas encore démoli, de l’ancienne caserne militaire des Vernets. Il reste une heure et demie avant l’ouverture et les bénévoles ont dû attendre la fin de l’averse pour sortir tables, chaises et canapés. Depuis le 1er août, la caserne est devenue Kzern, un espace festif et créatif, loin de la rigidité de l’armée. Ainsi, transats, plantes et boule à facettes côtoient les anciens panneaux militaires, le béton gris et le mirador encore debout. Sur lequel est d’ailleurs inscrit, depuis deux jours, le nom du nouveau lieu, en grandes lettres rouges.