Autriche – Kurz toujours plus populaire malgré les crises Un an après le scandale «Ibizagate», qui a fait chuter sa coalition avec l’extrême droite, l’épidémie de coronavirus joue désormais en faveur du chancelier autrichien Sebastian Kurz.

Le chancelier autrichien lors d’une conférence de presse sur le Covid-19. AFP

Qu’il gouverne avec les nationalistes ou avec les écologistes, le chancelier autrichien Sebastian Kurz traverse les crises et conforte sa popularité: un an après le scandale qui a fait chuter sa coalition avec l’extrême droite, l’épidémie de coronavirus joue désormais en sa faveur.

Toujours plus haut: les sondeurs créditaient récemment le chef de gouvernement de 48% d’intentions de vote en cas de scrutin législatif, un bond significatif depuis les élections de septembre qui ont ramené son parti conservateur (ÖVP) au pouvoir avec 37,5% des suffrages.

Le 17 mai dernier pourtant, une tempête politique s’était abattue sur l’Autriche avec la diffusion d’une vidéo compromettante pour le vice-chancelier d’extrême droite, contraint à la démission en quelques heures.

L’ «Ibizagate», qui avait fait voler en éclats l’alliance entre l’ÖVP et le parti nationaliste FPÖ, ressemble aujourd’hui à de l’histoire ancienne pour Sebastian Kurz.

«Il ne fait aucun doute que l’ÖVP sort une fois de plus renforcé de la crise du coronavirus», constate le politologue Thomas Hofer, interrogé par l’AFP.

L’Autriche a été parmi les premiers pays à assouplir les restrictions, dès la mi-avril, et se veut un exemple de maîtrise de l’épidémie, qui a fait près de 630 morts dans le pays de 8,8 millions d’habitants.

S’il était tenté de convoquer de nouvelles élections, le plus jeune dirigeant du monde, âgé de 33 ans, pourrait rêver d’une majorité absolue.

Opportunité verte

Mais de l’avis de la plupart des commentateurs, les conservateurs n’en ont pas besoin car ce sont eux qui donnent le ton au sein de l’alliance de gouvernement scellée fin 2019 avec les écologistes.

Après cinq mois d’exercice du pouvoir, le parti des Verts a encore du mal à imprimer sa marque sur le gouvernement dont les engagements promettent d’être chamboulés par la récession historique qui attend le pays après le choc de l’épidémie.

Les Verts ne peuvent cependant espérer «meilleure opportunité d’orienter l’économie dans une direction respectueuse de la planète» grâce aux récents plans d’urgence adoptés, estime la rédactrice en chef de l’hebdomadaire «Profi», Eva Linsinger.

La ministre écologiste de l’Environnement a d’ailleurs réclamé une contrepartie «développement durable» à toute aide au secteur aérien sinistré, fortement pollueur.

Les militants autrichiens pour le climat et les ONG de défense de l’environnement donnent à nouveau de la voix pour appeler à se saisir d’une «chance historique».

Les Verts, qui ne pèsent que 14% des suffrages, auront-ils leur mot à dire? Le politologue Johannes Huber note qu’ils «ont lissé leurs revendications», «ne parlent plus d’une taxe sur le CO2, sans parler d’une hausse du prix de l’essence».

Sebastian Kurz, de son côté, est «dur en négociations», prévient Thomas Hofer, et prendra d’abord soin de son électorat, âgé, plutôt rural, composé de nombreux déçus de l’extrême droite. Le chancelier sait qu’il sera surtout jugé sur le retour rapide de la croissance.

FPÖ à terre

Le FPÖ, beaucoup plus proche idéologiquement de Sebastian Kurz que les Verts, ne s’est pour sa part pas relevé du séisme du 17 mai 2019.

L’alliance entre M. Kurz et cette famille politique à la réputation sulfureuse, qui se voulait un modèle pour les droites européennes, avait explosé après seulement un an et demi de pouvoir.

En cause, la diffusion par des journaux allemands d’une vidéo enregistrée en caméra cachée impliquant le vice-chancelier et homme fort des nationalistes, Heinz-Christian Strache.

Tournée avant les législatives de 2017 sur l’île espagnole d’Ibiza, elle montrait M. Strache prêt à marchander des contrats publics en échange de financements politiques occultes à une jeune femme se faisant passer pour la nièce d’un oligarque russe.

La coalition n’avait pas résisté au scandale qui avait eu un retentissement international. Une enquête judiciaire est toujours en cours pour identifier les personnes impliquées dans la réalisation de la vidéo.

Compte tenu des difficultés économiques qui attendent l’Autriche, l’extrême droite serait en «position idéale» pour se refaire une santé, selon Thomas Hofer.

Pourtant, elle échoue actuellement à «envoyer un message clair» aux Autrichiens et se voue à une guerre fratricide avec M. Strache, qui a finalement effectué un retour en demi-teinte dans une petite formation dissidente, avec les élections municipales de Vienne en ligne de mire au mois d’octobre.

