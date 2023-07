Série d’été: parcs à chiens (2/5) – Kung Fu assure le gardiennage canin de la promenade de Saint-Jean Un nouvel enclos a vu le jour en juillet 2022. Sans toilettes pour les humains ni eau pour tous. Thierry Mertenat

Genève, le 3 juillet 2023. Un espace de liberté pour faire gambader les chiens, dit le panneau, à l’entrée du parc de la promenade de Saint-Jean. C’est exactement cela. LAURENT GUIRAUD

Il s’appelle Kung Fu. «Comme la série de films d’animation américains», glisse son maître en souriant. Un panda dans un parc à chiens? Non, un croisé bull et staff, né des amours entre un american staff et une femelle bull-terrier, pour le dire en toutes lettres.

Sa silhouette générale se montre fidèle au mélange génétique. Âge: trois ans. Pelage bringé, robe bicolore au garrot et sur la face, deux grandes taches noires symétriques encerclent les yeux.

Avec son regard de pirate, Kung Fu en impose. D’autres congénères, de taille moyenne, passent sans s’arrêter. Leurs maîtres jettent un œil pas totalement rassuré à l’animal athlétique qui a fait le vide autour de lui. Délit de faciès. La queue, pourtant, frétille et ne demande qu’à jouer.

Seul dans la place, Kung Fu, ce lundi à l’heure du croissant du matin. Soit 750 mètres carrés de talus en terre sèche, partant du boulevard James-Fazy pour dévaler en pente semi-raide jusqu’au quai du Seujet.

«Une loge d’observation permet de suivre la socialisation des canidés et de leurs maîtres.»

Du trottoir surplombant qui continue en direction du pont de la Coulouvrenière, on domine l’enclos. Une loge d’observation, avec garde-corps, située derrière le plus beau pavillon à l’abandon de Genève, permet de suivre la socialisation des canidés et de leurs accompagnateurs.

Aux deux bouts de la laisse, mais vu d’en haut. C’est assez rare, il faut en profiter. Cet «espace de liberté pour chiens» a été inauguré en juillet 2022. Il représente, en surface clôturée, 10,7% de la totalité du parc-promenade de Saint-Jean.

«Certains chiens doivent descendre de la taupe ou du castor…»

Généreuse mise à disposition et localisation parfaite, malgré la déclivité, invitant les personnes âgées à ne pas trop s’éloigner du banc supérieur, au socle en dur complètement raviné. Ce mobilier finira par s’effondrer. Les chiens creusent des tranchées tout autour.

Certains doivent descendre de la taupe ou du castor. Ou alors, ils cherchent une source, une échappatoire par le bas, dans cet environnement de poussière et de gaz d’échappement.

L’adresse donne soif comme celle du quartier voisin de Geisendorf. Plus loin, le parc à chiens des Franchises dispose d’un robinet de fortune, un tuyau d’arrosage que l’on se passe de main en main en franchissant le portail avec son compagnon à quatre pattes. Une douche sur le pas-de-porte, si l’on veut, mieux que rien.

Kung Fu est dans la place. Un chien athlétique et noble. Ses admirateurs restent à l’extérieur. LAURENT GUIRAUD

À Saint-Jean, côté promenade, c’est rien. Des statues en bronze qui ne procurent aucune ombre, des pelouses jaunies qui craquent comme du verre pilé. Et ce fichu pavillon historique qui avait tout en double, des toilettes séparées, de l’eau courante, dans un périmètre urbain très traversé et demandeur.

Le fameux pavillon à l’entrée du pont de la Coulouvrenière. Il surplombe le parc à chiens dans son inutilité patrimoniale. LAURENT GUIRAUD

On ne peut pas saluer un nouveau parc à chiens de la rive droite sans relever, une fois de plus, le sous-équipement ambiant, alors même que les infrastructures existent, dans leur inutilité patrimoniale.

Fermé à double tour depuis des lustres. Sans la moindre explication. Les gens tournent autour en cherchent les toilettes. Ils finiront par aller dans le parc à chiens. LAURENT GUIRAUD

