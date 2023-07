DR

Genève, 13 juillet

Milan Kundera n’est plus! Quelle tristesse, quel vide il va laisser dans le monde et plus particulièrement dans le monde littéraire! Ses livres ont bercé ma jeunesse. À chaque sortie d’un de ses romans, je me précipitais dans une librairie pour l’acheter.

L’immense écrivain s’est rendu célèbre en Tchécoslovaquie avec le roman «La plaisanterie», dont le titre est basé sur une simple blague entre amoureux, écrite sur une carte postale, interceptée et montée en épingle par le régime communiste, qui sévit contre le protagoniste du roman. Mis à part l’aspect kafkaïen de l’histoire, son roman a une structure complexe, majestueuse, constitutée des voix diverses que Kundera nomme l’«ego expérimental» sis dans une polyphonie de voix.

Chaque personnage à travers sa voix sort à sa façon du rang, fait des gestes pour appréhender le monde qui l’entoure pour cheminer dans la vie. Tentatives menées à bien à travers moult digressions de l’écrivain et de l’usage immodéré de l’ironie et du rire, du comique des situations touchantes, voire dévastatrices, qui donnent une épaisseur particulière aux personnages à travers les innombrables pages lues. Ils entrent ainsi dans nos vies, prennent corps, comme des proches, des familiers, des amis, et ne nous quittent plus.

On ne sort pas indemne de la lecture des ouvrages de Milan Kundera; c’est aussi l’effet, si ce n’est le signe, d’une grande œuvre, qui a la force de bouleverser nos vies, nos croyances, nos certitudes.

Le monde littéraire perd un grand écrivain qui reste sans doute celui qui a su composer avec une grande subtilité un roman architectural complexe et structuré de sorte que la puissance symbolique des gestes et des registres ouvre sur de vastes champs de possibilités, où le propos est à plusieurs niveaux de registres et thématiques différents, touchant la mémoire historique, géographique et philosophique de l’Europe.

L’écrivain n’est plus, mais son œil aiguisé, critique, ironique continue à nous raconter le monde d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Merci!

Shiva Riahi

