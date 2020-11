Justice – Kudelski et Canal+ démantèlent un pirate du web Le site KBoxServ proposait à ses utilisateurs plus de 77’000 épisodes de séries télévisées et 7000 films. Il a été démantelé mardi lors d’une opération conjointe de plusieurs polices en Europe.

Kudelski avait déposé une plainte pénale au nom de Nagra avec le groupe Canal+. KEYSTONE

Kudelski et la chaîne française cryptée Canal+ ont démantelé un site, basé dans le canton de Vaud, distribuant illégalement des contenus vidéos francophones, une «première du genre», a affirmé mercredi le groupe technologique de Cheseaux-sur-Lausanne.

L’opération «est le résultat d’une plainte pénale du groupe Canal+ et de Nagra, la division télévision digitale du groupe Kudelski, auprès de la Police cantonale vaudoise, qui a mené les opérations avec le soutien d’Europol, l’Office européen de police, et d’Eurojust, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale», ont précisé les deux sociétés dans un communiqué commun.

Le site KBoxServ proposait à ses utilisateurs plus de 77’000 épisodes de séries télévisées et 7000 films. Le contenu piraté était distribué par des serveurs situés en Europe, notamment en Suisse, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Des appareils IPTV, préconfigurés pour donner un accès à vie à du contenu protégé, étaient par ailleurs vendus en ligne et dans plusieurs magasins de détail en Suisse et en France.

ATS/NXP