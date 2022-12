Festival international du film – Kristen Stewart présidente du jury de la prochaine Berlinale En 73 ans d’histoire, l’actrice américaine de 32 ans est la plus jeune personne à présider le jury du festival du film de Berlin.

Révélée enfant dans le film «Panic Room», de David Fincher, Kristen Stewart a ensuite vu sa carrière exploser avec son rôle dans la série Twilight. KEYSTONE/EVAN AGOSTINI/INVASION/AP

Kristen Stewart présidera le jury du festival du film de Berlin en février prochain. L’actrice américaine de 32 ans est la plus jeune personne à diriger ce panel chargé de sélectionner les lauréats des Ours d’or et d’argent en 73 ans d’histoire.

«Nous sommes ravis d’avoir attiré Kristen Stewart pour cette tâche exceptionnelle. Elle fait partie des actrices les plus talentueuses et les plus polyvalentes de sa génération», a salué dans un communiqué le duo de direction de la Berlinale, Mariette Rissenbeek et Carlo Chatrian.

«Jeune, en pleine ascension et avec une oeuvre impressionnante à son actif, Kristen Stewart est le lien parfait entre les États-Unis et l’Europe», ajoutent les deux dirigeants du festival, organisé du 16 au 26 février 2023.

Révélée enfant dans «Panic Room»

Révélée enfant dans le film «Panic Room», de David Fincher, elle a ensuite vu sa carrière exploser avec son rôle dans la série Twilight. Elle a depuis joué dans plusieurs films du réalisateur français Olivier Assayas (»Sils Maria", «Personal Shopper"). Elle a aussi tourné avec Woody Allen ("Café society").

Kristen Stewart, 32 ans, a également réalisé un court-métrage en 2018, année durant laquelle elle siégeait au sein du jury du festival de Cannes. Elle prépare actuellement son premier long-métrage, l’adaptation du best-seller «The Chronology of Water» de l’écrivaine américaine Lidia Yuknavitch.

ATS

