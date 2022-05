S’ils sont sur scène en chair et en os, les quatre de Kraftwerk se cachent souvent derrière leurs avatars, métaphores de la robotisation de l’humanité.

Sur scène, les quatre musiciens restent immobiles, chacun devant son pupitre: claviers, boutons, écrans et une batterie d’appareils branchés sur le secteur. Droits comme des i, un peu comme on se figure le scientifique impassible d’un film de science-fiction d’il y a… cinquante ans. L’âge de Kraftwerk, pionnier allemand des musiques électroniques, en concert avec ses projections 3D spectaculaires, le 11 mai à l’Arena de Genève. L’événement est organisé par le festival Antigel, qui s’offre une nouvelle sortie hors de ses habitudes hivernales. Au public, on donnera des lunettes en carton pour prendre la pleine mesure d’un show annoncé «dantesque».