Duel au sommet au Pommier – Kovac: «Quand tout va bien, on est fort partout» L’ailier des Lions et de l’équipe de Suisse a vécu une drôle d’année 2020. Son retour à Genève se passe sous les meilleurs auspices. Ce samedi, la venue de Massagno ne fait pas trembler le nouveau leader de la ligue. Pascal Bornand

Malgré le huis clos qu’il supporte mal, Roberto Kovac a retrouvé toute sa vista sur les planchers helvétiques. KEYSTONE

Les Lions de Genève sont ressortis de leur tanière. Une quarantaine n’est pas un coup d’arrêt irrémédiable. La preuve: depuis leur retour sur le terrain, ils n’ont fait qu’une bouchée d’Union Neuchâtel et de Boncourt. Du coup, ils se sont glissés dans la peau du leader et ne comptent pas s’en dépouiller en recevant samedi (17 h 30) Massagno, l’ancien chef de file. «Malgré quelques courbatures, c’est une reprise idéale. On joue bien, notre banc est efficace et on devient une équipe difficile à battre», affirme Roberto Kovac (30 ans).

À l’autre bout du fil, on devine le sourire. Et le plaisir aussi. Après une drôle de saison, extrême et inaboutie, tiraillée entre la Croatie et l’Islande, l’international suisse est retombé sur le plancher du Pommier, là où il a déjà mouillé son maillot entre 2016 et 2019. Un automne pour retrouver la main et le voilà d’attaque, prêt comme toujours à donner le meilleur de lui-même. Son vœu le plus cher? «Que le public revienne vite en jeu. Il nous manque tant, surtout le nôtre.»