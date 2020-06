Exposition photographique virtuelle – Kourtney Roy met en images les déboires d’une survivaliste Durant le confinement, la photographe canadienne a exploré son jardin en guerrière loufoque. Des clichés à découvrir sur le site de la galerie Air Project. Irène Languin

Leçon numéro 10: «soyez en contact avec la nature». Kourtney Roy

Coiffée d’un casque militaire et munie d’un masque chirurgical, elle pose nue avec un lapin en peluche sous le bras. En guise de légende de cet instantané publié le 21 avril dernier sur son compte Instagram, Kourtney Roy dispense la leçon numéro 8 de son confinement: «Invest in appropriate equipment» («Investissez dans l’équipement adéquat»). En effet, face au coronavirus, un doudou se révélera sans doute plus efficace qu’un fusil d’assaut…