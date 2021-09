Voyage en Grèce – Kos, plus famille que folie On y venait en groupe faire la fête, maintenant, on y passe des vacances en famille. Kos, destination phare du tourisme nocturne en eaux égéennes, s’assagit. Un changement renforcé par le Covid. Christoph Amman

Vidée de ses fêtards, Kos révèle sa beauté. Getty Images/EyeEm

Face au joli port de la ville trône un très grand slogan: «I love Kos». «Love»: un gros cœur rouge entre des lettres blanches. Mais l’amour des jeunes touristes qui se font photographier devant le lumineux serment est mis à dure épreuve en cette deuxième année de pandémie.

Dans la rue des bars de Kos, dévolue aux fêtards et soiffards, le silence écrase l’enfilade des hautes tables enchaînées. C’est aussi silencieux dans les discos et boîtes de nuit, et seul résonne le son des éternels bouzoukis, exhalé par les tavernes avec les effluves d’ail et de «gyros».