La Comédie de Genève – Koohestani fait transiter la poésie persane par la scène Longtemps abonné au festival de la Bâtie, l’homme de théâtre iranien est entré en 2018 dans le giron de la Comédie, qui vient de produire sa toute nouvelle création, «En Transit». Katia Berger

Amir Reza Koohestani, comme chez lui sur la terrasse de la cafétéria réservée aux artistes de la nouvelle Comédie. LAURENT GUIRAUD

À Shiraz où il est né en 1978, Amir Reza Koohestani commence par «explorer différentes possibilités» avant que le théâtre ne devienne sa «seule option». Comme le chat tourne autour du coussin avant de s’y visser, il aiguise sa plume dès l’adolescence, s’essaie au jeu d’acteur, tâte du cinéma, et mène à bien sa formation d’ingénieur industriel. Avec une bande d’amis, il cofonde le Mehr Theatre Group à la fin des années 1990, puis dédie au collectif une première pièce à l’âge de 19 ans, suivie d’une première mise en scène deux ans plus tard. Dès 2001, «Dance on Glasses» le met sur orbite à la fois dans et hors des frontières iraniennes.

Tandis qu’il se raconte en anglais de sa voix franche et joviale, le volubile signataire de la trilogie «Timeloss», «Hearing» et «Summerless» fait tournoyer deux bras énergiques et courtauds autour de son visage lunaire. Véritable moulin à paroles, il ne semble établir aucune hiérarchie entre l’anecdote et le raisonnement: une forme de démocratie intellectuelle qui pourrait bien lui venir de la langue persane et de la tradition poétique de son pays. On le questionne plus avant.

Alors que vous êtes invité à créer partout en Europe, vous tenez à garder un ancrage à Téhéran. L’Iran est-il indispensable à votre pratique théâtrale? C’est moins le pays qui m’est nécessaire que la sensation d’être chez moi. J’aurais le même sentiment si j’étais un Suisse à l’étranger. Si vous voulez, mon chalet se situe dans cette mégalopole polluée de 20 millions d’habitants qu’on appelle Téhéran. Travailler sous un gouvernement qui ne vous laisse pas le loisir de discuter incite à résoudre les problèmes par soi-même. Tant qu’on ne met pas d’obstacle à votre travail, vous développez une sorte de ruse, et formez votre propre communauté capable de vous venir en aide. Quand je démarre un projet, je ne connais pas les réponses. Je les trouve à force de dialoguer avec ma famille artistique. Tous les jours, nous nous retrouvons à la même table pour lire, parler, lire, parler. On grimpe l’Everest, sans se presser, en sachant que le processus de création se prolongera tout au long des représentations.

Votre œuvre montre qu’on peut respecter le point de vue des femmes en Iran… Iran, Turquie, Irak, Arabie saoudite, Émirats, tous les états du Moyen-Orient sont différents. On y parle d’autres langues, on a d’autres histoires, toutes compliquées. En Iran, nos valeurs sont enracinées très profondément, ce qui ne les empêche pas d’être bafouées. Depuis quarante ans, celles qui concernent les droits des femmes sont violées. Les autorités ont essayé de jeter les femmes sur le bas-côté, mais n’y ont pas réussi. L’une de mes actrices, Khazar Masoumi, parle couramment quatre langues sur scène. Elle a un doctorat en droit. Elle est cosmopolite et mère d’un enfant de 7 ans. La société iranienne ne l’a pas empêchée de réussir son parcours. Sur scène, je peux à tout moment lui demander d’être ma consultante – elle cumule toutes les expertises. Une personne qui passe sa vie à se battre développe des facultés qui font d’elle un exemple. Si je devais trouver mon chemin sur une route chaotique, je demanderais à une femme d’être mon chauffeur.

«En farsi, il n’existe pas de masculin ou féminin. Aucun de nos envahisseurs n’a réussi à nous imposer le genre.» Amir Reza Koohestani, auteur et metteur en scène

Dans «En Transit», vous faites jouer votre propre rôle à une actrice. Pourquoi? Quand Samuel Beckett a créé «En attendant Godot», les gens lui demandaient pourquoi avoir mis quatre hommes sur scène. «Ils sont des échantillons d’humanité», répondait-il. Or l’humanité compte 50% de femmes, aussi, pour «En Transit», j’ai la liberté d’y mettre quatre femmes, quitte à ce qu’elles jouent aussi des hommes. Dès le début du projet, je savais que j’y inclurais mon propre personnage, et je me suis demandé à qui je le ferais jouer. Avant d’être femme, Mahin Sadri est la personne la plus proche de moi. Je travaille avec elle depuis 20 ans. Elle a été mon assistante, mon actrice, nous avons coécrit une pièce et mis en scène une autre. J’ai donc décidé d’évacuer la barrière du genre: elle resterait femme sur scène et répondrait au nom d’Amir Reza Koohestani. On oublie trop souvent que les racines du théâtre sont rituelles. Il ne s’agit pas de reproduire des événements de façon réaliste, mais en portant des masques, en faisant porter une écharpe rouge à un blessé de guerre.

Amir Reza Koohestani, de profil cette fois, dans un même décor qui n’est pas sans rappeler celui de sa création «En Transit». LAURENT GUIRAUD

Quel lien tissez-vous avec cette autre femme, l’écrivaine allemande Anna Seghers, dont vous adaptez le roman «Transit»? J’ai adapté le roman deux fois de suite, en septembre et maintenant. D’abord pour le Théâtre Thalia, à Hambourg, qui m’avait commandité une version plus fidèle, puis maintenant, dans cette création qui prend beaucoup de libertés. La mésaventure qui m’est arrivée à l’aéroport de Munich peu avant de lire le roman d’Anna Seghers, s’est avérée offrir une coïncidence étrange avec lui. Les questions soulevées étaient les mêmes, sur le statut des émigrés et des réfugiés. Me voilà soudain en «salle d’attente» aéroportuaire à cause d’un visa litigieux. Ceux qui m’entourent n’appartiennent pas au même monde que moi, je suis beaucoup plus privilégié, avec mon laptop, mon iPad, mes coups de fil à mon manager. Chacun vit dans une bulle hermétique, mais parfois on en quitte une pour en pénétrer une autre. Quand j’ai lu les pages d’Anna Seghers décrivant une situation similaire en 1940, je me suis dit que son récit ne date pas de si loin dans le temps. Il est trop récent pour qu’on l’oublie.

Votre culture, telle qu’elle filtre à travers votre travail ou à travers le cinéma iranien, semble capable de rendre universel un modeste événement du quotidien. Comment l’expliquez-vous? Je crois que le phénomène tient au farsi. Cette langue ancienne a survécu aux guerres, aux invasions et aux occupations des musulmans ou des Mongols. Or qu’est-ce qu’elle a produit? Uniquement de la poésie. Jusqu’au siècle dernier, nous n’avions ni romans, ni nouvelles, ni pièces de théâtre. La seule chose que nous ayons est un poème, signé Hâfez, Rûmi ou Khayyam. Des quatrains concis et ironiques qui parlent d’amour. Il faut savoir qu’en farsi, il n’existe pas de genre masculin ou féminin. Aucun de nos envahisseurs n’a réussi à nous imposer les genres. Vous lisez un poème sur quelqu’un qui aime quelqu’un d’autre sans qu’on connaisse ni leur sexe, ni leur orientation sexuelle. Notre littérature se réduit à sa forme la plus minimale – une petite clé qui ouvre sur l’immensité de l’univers. Et tout le monde y est allé de son recueil poétique, même l’ayatollah Khomeyni! La liste de nos poètes est aussi longue que celle de nos romanciers est brève. L’artiste iranien est d’abord et avant tout un poète. Ou plutôt le traducteur de la poésie persane dans une nouvelle forme artistique.

Excédent de bagages?

Alter ego d’Amir Reza Koohestani, l’Iranienne Mahin Sadri subit l’interrogatoire de la police aéroportuaire, sous les traits de Danae Dario. MAGALI DOUGADOS

Sur le plateau, une cellule aseptisée gris pâle. Anonyme. Nue. Les caméras de surveillance qu’on y repère ne laissent pas deviner la sophistication technologique qui s’y déploiera une heure et demie durant, entre projections vidéo, parois de verre et mobilier coulissant. Quatre comédiennes s’y donnent bientôt la réplique en quatre langues, enchevêtrant extraits du «Transit» qu’Anna Seghers publia en 1944 et récit des déboires administratifs subis par le metteur en scène alors qu’il s’apprête à prendre l’avion en 2018.

À la fois en chair et en os et sur l’écran, Agathe Lecomte interprète une exilée dans la France occupée de 1940, tandis que Danae Dario et Khazar Masoumi transitent d’une temporalité à l’autre. MAGALI DOUGADOS

«En Transit», les personnages des deux temporalités le sont également. Piégés à la frontière, ils attendent, impuissants, que des représentants de la loi règlent leur sort. En occupant cette zone intermédiaire, Koohestani rapproche la menace nazie de la kafkaïenne bureaucratie telle qu’elle règne à l’heure numérique. Or de vide, sa salle d’attente, ce non-lieu d’où il nous parle du pouvoir, passe rapidement à sursaturée. Si bien qu’on y perd hélas de vue les lignes de fuite.

