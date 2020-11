Industrie – Komax biffe 70 postes en Suisse Le fabricant de machines Komax restructure ses sites lucernois de Dierikon et zougois de Rotkreuz.

Restructuration chez Komax. KEYSTONE

Komax va supprimer 70 postes de travail en Suisse, sur ses sites lucernois de Dierikon et zougois de Rotkreuz. Plus de 40% des départs se feront par des fluctuations naturelles et des départs anticipés à la retraite. Cela concerne 31 emplois.

Pour les autres postes, des licenciements seront prononcés d’ici fin novembre, indique lundi soir le groupe lucernois. Un plan social est prévu.

Fin octobre, Komax avait annoncé une restructuration qui allait entraîner la suppression de 10% des effectifs. Le groupe emploie 660 personnes sur ses deux sites. L’ampleur des coupes a été arrêtée au terme des négociations qui se sont tenues entre le 22 octobre et le 5 novembre.

ATS/NXP