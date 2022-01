Saut à skis – Kobayashi gagne encore, les Suisses largués Le Japonais a remporté une troisième victoire en trois concours sur la Tournée des Quatre-Tremplins. Les sauteurs suisses ont fini loin. Afp/Sport-Center

Ryoyu Kobayashi est sur la voie d’un grand chelem sur la Tournée. AFP

Le Japonais Ryoyu Kobayashi a remporté le troisième concours de la Tournée des Quatre-Tremplins mercredi à Bischofshofen (Autriche) et s’avance vers une nouvelle victoire dans la prestigieuse compétition qui se conclut jeudi, toujours dans le district de Sankt Johann im Pongau dans le land de Salzbourg.

Après ses victoires dans les deux premiers concours, à Oberstdorf et à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne), Kobayashi a enchaîné en Autriche par le concours qui aurait dû se dérouler mardi à Innsbruck, mais qui n’avait pas pu se dérouler à cause des conditions météorologiques et du vent et qui avait été décalé au mercredi à Bischofshofen.

Sur le podium, grâce à des marques à 137 m et 137,5 m, Kobayashi a devancé les Norvégiens Marius Lindvik (137,5 m et 135,5 m) et Halvor Egner Granerud (deux fois 135,5 m) à l’issue des deux sauts du jour. Il sera en course jeudi, toujours sur le tremplin de Bischofshofen, pour le grand chelem, un exploit qu’il avait déjà réussi il y a trois ans. Le concours se déroule à huis clos, comme les autres épreuves, à cause de la situation sanitaire.

Au classement de cette Tournée des Quatre-Tremplins, le Japonais de 25 ans, également leader du classement général de la Coupe du monde, compte désormais 17,9 points d’avance sur Lindvik et 38,7 sur Granerud.

Suisses à la peine

Côté suisse, la journée n’a pas été facile. Seuls Gregor Deschwanden et Killian Peier ont passé en deuxième manche, Simon Ammann terminant 43e de la première manche avec un saut à 124 m. Le Lucernois a pris la 26 place après le premier saut (129,5 m) et le Vaudois a fini 28e, avec un bond à 130 m.

La deuxième manche n’a pas été plus brillante pour les deux représentants suisses, Peier parvenant néanmoins a passé son compère en sautant à 133 m pour finalement se classer 26e. Deschwanden a terminé 29e avec un deuxième saut à 127,5 m.

