Un baiser, une œuvre (3/7) – Klimt sacre dans les ors un hymne absolu à l’amour Le peintre viennois a réalisé «Le Baiser», son plus célèbre tableau, alors qu’il traversait une période de vives angoisses artistiques. Irène Languin

«Le Baiser» de Gustav Klimt est aussi impressionnant par sa beauté que par ses dimensions. D’un format carré de 1,80 mètre de côté, le chef – d’œuvre bouleverse aussi parce qu’il fait écho à la taille humaine. Popularité oblige, son exploitation commerciale lui vaut malheureusement d’être souvent recadré, le standard des affiches, cartes postales et autres supports exigeant une forme rectangulaire. DR

Ils sont livrés à leur désir, hors du temps et de l’espace. Tout à leur étreinte, les amants semblent totalement absents du monde, drapés d’or et de pétales comme dans un manteau nuptial. Sobrement intitulée «Der Kuss» («Le Baiser»), cette huile sur toile a été peinte par Gustav Klimt entre 1907 et 1908. Conservée depuis sa création au palais du Belvédère à Vienne, elle demeure aujourd’hui le tableau le plus connu – et reconnu – de l’artiste autrichien et probablement l’un des baisers les plus illustres de l’histoire de l’art.