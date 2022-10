Département fédéral de justice – KKS salue l’alignement de la politique des visas de Belgrade Selon Karin Keller-Sutter, Belgrade a assuré qu’elle révoquerait d'ici la fin de l’année ses accords sur les visas avec la Tunisie, le Burundi, Cuba et l’Inde.

Selon la cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP), plusieurs États, dont la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche et la Belgique sont intervenus auprès de la Commission européenne. (Photo d’archives) KEYSTONE/EPA/JULIEN WARNAND

Les ministres de l’Intérieur de l’UE ont discuté du nombre élevé de réfugiés et de migrants arrivant dans l’UE via la route des Balkans. Karin Keller-Sutter s’est réjouie que Belgrade veuille partiellement aligner sa politique de visas sur celle de l’espace Schengen.

Lors de cette rencontre à Luxembourg, on a vraiment nommé les causes de la situation, à savoir «que la politique des visas des Serbes en est responsable», a déclaré la conseillère fédérale vendredi après la réunion avec ses homologues.

Selon la cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP), plusieurs États, dont la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche et la Belgique sont intervenus auprès de la Commission européenne et l’ont invitée à prendre des mesures.

S’il est vrai que la plupart des réfugiés qui entrent dans l’espace Schengen via la route des Balkans viennent de Syrie et d’Afghanistan, le nombre de migrants en provenance de Turquie, de Tunisie, d’Inde, du Burundi et de Cuba a fortement augmenté depuis le début de l’année.

Problème, les personnes originaires de ces pays peuvent se rendre en Serbie sans visa. Nombre d’entre elles poursuivent ensuite leur route vers l’UE avec l’aide de passeurs. Mais elles n’ont pratiquement aucune chance d’obtenir l’asile dans l’espace Schengen.

Belgrade veut céder

Selon l’agence européenne de surveillance des frontières Frontex, environ 106’400 réfugiés et migrants sans visa valable sont entrés dans l’UE par la route des Balkans au cours des neuf premiers mois de cette année, soit 170% de plus que l’année dernière à la même période.

Dans l’ensemble de l’UE, un peu plus de 228’000 personnes sont entrées sans visa valable au cours des neuf premiers mois, soit le chiffre le plus élevé depuis 2016. Le vice-président de la Commission européenne responsable de la migration, Margaritis Schinas, s’était rendu début octobre dans plusieurs pays des Balkans pour cette raison.

Selon Karin Keller-Sutter, Belgrade a maintenant assuré qu’elle révoquerait d’ici la fin de l’année ses accords sur les visas avec la Tunisie, le Burundi, Cuba et l’Inde. «C’est une bonne nouvelle», mais il faut vérifier si la Serbie tient sa promesse. Si c’est le cas, «cela calmera beaucoup la situation», a déclaré la ministre helvétique.

Certes, le nombre de demandeurs d’asile a également augmenté en Suisse, mais celle-ci est avant tout un pays de transit. Selon la cheffe du DFJP, les demandeurs d’asile vont surtout dans les pays où la diaspora est déjà importante. «C’est pourquoi, par exemple, beaucoup d’Afghans vont au Royaume-Uni». Ou bien ils vont là où les procédures d’asile sont lentes.

Accord avec la Grèce

En marge de la réunion ministérielle, la ministre suisse a par ailleurs signé avec le ministre grec Notis Mitarakis un accord migratoire dans le cadre de la contribution suisse à la cohésion de l’UE. La contribution de la Suisse à la Grèce s’élève à 40 millions de francs.

Un montant total de 1,3 milliard de francs sur dix ans doit permettre de réduire les inégalités économiques et sociales entre les pays de l’union et de les aider à gérer la migration. 190 millions de cette somme sont réservés à la migration.

Jusqu’à présent, la Suisse a signé des accords avec huit pays de l’UE dans le domaine des «inégalités économiques et sociales». Dans le domaine de la migration, l’accord avec Athènes est le premier.

Karin Keller-Sutter a également profité de l’occasion pour mener des entretiens bilatéraux. Elle a échangé avec la commissaire européenne aux affaires intérieures Ylva Johansson, la ministre allemande de l’Intérieur Nancy Faeser, le ministre autrichien de l’Intérieur Gerhard Karner ainsi qu’avec la ministre lituanienne de l’Intérieur Agne Billotaite.

