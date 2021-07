Verbier Festival – Kissin, piano et lontano L’artiste russe a livré un récital magistral dans la station valaisanne. Rocco Zacheo

Evgeny Kissin durant son récital au Verbier Festival. Nicolas Brodard

Les années passent et Evgeny Kissin est toujours là, à cette place de choix que lui réserve depuis une éternité le Verbier Festival. Le plus fidèle des artistes de la station a renoué lundi soir avec un rituel qu’il ne faudrait manquer pour rien au monde, ou presque: un récital qui dit vers quel répertoire file désormais son attention. Saison après saison, avant même la première note, on a pris l’habitude d’observer l’entrée sur scène de l’artiste, en essayant de cueillir les signes d’un quelconque vieillissement sur ce visage d’éternel enfant. Cette année encore, la quête a été vaine: à 50 ans, Kissin demeure quasi immuable, c’est un fait. Le changement se nicherait plutôt ailleurs, dans ce programme présenté à la Salle des Combins, qui était d’une audace rare et qui a paru d’entrée dans un décalage bienvenu par rapport à ce qu’on a entendu par ici à ses dernières apparitions.