Meeting à la Praille – Kinigamazi veut un championnat de Suisse de boxe à Genève Après une belle soirée et trois succès carougeois à l’Hôtel Ramada, l’ancien champion du monde devenu promoteur, rêve de réunir en décembre les meilleurs Helvètes à Palexpo. Christian Maillard

Bryan Fanga, qui a une nouvelle fois été convaincant ce jeudi soir à la Praille, pourrait jouer un titre helvétique en décembre à Palexpo avant de rêver d’une ceinture européenne. PIERRE MAILLARD/ARCHIVES

À peine le dernier coup de gong de la soirée a-t-il retenti dans la salle du Ramada, Patrick Kinigamazi, en promoteur comblé, a pensé au prochain meeting. À une réunion plus grande encore, grandiose, en décembre du côté de Palexpo. L’homme, passionné, veut faire vivre la boxe dans notre pays et il va de l’avant.

Abo Meeting à Genève Kinigamazi: «Maintenant, c’est aux boxeurs de jouer!» «Il y a eu de très beaux combats et je suis content, a jubilé l’ex-champion du monde genevois des poids légers et super-plumes WBF. Mes boxeurs confirment.» Autant au niveau des amateurs que les professionnels, la réunion a été belle.

Il y a eu, tout d’abord, une cinquième victoire (sur six) pour Bryan Fanga qui poursuit son beau chemin en direction d’un titre européen. Jeudi soir, dans cet hôtel étoilé genevois, cette «fausse garde» de 27 ans a battu aux points, au terme de six rounds acharnés, le coriace italien Alessandro Cavassi à l’unanimité des juges (59-55, 60-54, 59-55). Également à l’affiche du meeting, Benjamin Claude (31 ans), qui était en lice une deuxième fois chez les pros, a levé une deuxième fois les bras face au néophyte bosniaque Nikola Panic (19 ans), en l’envoyant notamment au tapis lors du 5e round. Dernier Carougeois en lice, Kalid Graidia (39 ans) a fait parler sa puissance et sa force de frappe pour faire plier Luka Mladinovic, k.-o. au 2e round.

‹‹C’est dommage de ne pas mettre en avant ce titre national comme on le fait ailleurs, en France ou en Angleterre où c’est très important. Pour moi, cela avait été une fierté.›› Patrick Kinigamazi, ancien champion du monde et de Suisse des légers et des super-plumes WBF

«J’ai envie de leur organiser quelque chose de sympa en décembre à Palexpo avec tous les meilleurs boxeurs suisses du pays, projette Patrick Kinigamazi. Il y aurait cinq combats pros du top du top qui se battraient entre eux pour le titre national…» L’ex-quintuple champion du monde, qui a aussi été couronné au niveau national, a envie que ce rendez-vous redevienne une tradition chaque année, comme d’autres sports. «C’est dommage de ne pas mettre en avant ce titre national comme on le fait ailleurs, en France ou en Angleterre où c’est très important. Pour moi, cela avait été une fierté.»

Patrick Kinigamazi a toujours l’envie d’aller voir de l’autre côté du miroir. ©Pierre Albouy

Et de se souvenir de cette anecdote, en 2007: «Je devais taper un Suisse allemand, Martino Ciano, dont on prétendait, outre-Sarine, qu’il était meilleur que moi. Je l’ai corrigé proprement pour mettre tout le monde d’accord. À partir de là, les Alémaniques qui dirigent tout dans notre pays, sont devenus mes potes!»

Patrick Kinigamazi a plein d’idées en tête et d’envie, dont celle aussi, d’organiser un combat de rentrée pour Anaïs Kistler, en convalescence, qui pourrait avoir une revanche face à l’Italienne l’Italo-Marocaine Mahjouba Oubtil qui l’avait battue, de manière sévère, le 3 avril aux points. Le prochain coup de gong pourrait avoir lieu en octobre…

