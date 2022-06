L‘influenceuse a déclenché une belle polémique: avait-elle le droit de se glisser dans la robe la plus sexy et la plus chère de tous les temps, exclusivement créée pour la blonde incandescente?

Kim Kardashian a dû perdre 7 kilos pour pouvoir porter la robe de Marilyn aux 6000 cristaux et n’a pu le faire que quelques minutes à peine, le temps de monter les marches du Met et de prendre la pose.

Kim Kardashian a dû perdre 7 kilos pour pouvoir porter la robe de Marilyn aux 6000 cristaux et n’a pu le faire que quelques minutes à peine, le temps de monter les marches du Met et de prendre la pose.

Ouf, la robe va bien! L‘espace de quelques jours, le suspense a tenu en haleine aussi bien les spécialistes de la mode que les fans de Kim Kardashian: la star de la téléréalité avait-elle abîmé ou non la mythique robe de Marilyn Monroe, qu’elle arborait au fameux gala du Met le 2 mai dernier?

Le verdict est finalement tombé la semaine passée: «Kim Kardashian a beau avoir été vivement critiquée pour avoir porté la robe de «Happy Birthday», elle ne l’a en aucune façon endommagée», expliquait dans un communiqué de presse le propriétaire de la toilette, le musée Ripley’s Believe It Or Not.