Corée du Nord – Kim Jong Un appelle à intensifier la production de missiles L’agence de presse d’État KCNA a rapporté ce lundi que le leader coréen appelle à une «intensification radicale» de la production de missiles.

Cette photo publiée par le journal Rodong Sinmun montre Kim Jung Un rayonnant, assis à la place du conducteur d’un «nouveau modèle de véhicule de combat blindé». KEYSTONE

Kim Jung Un a visité vendredi et samedi dernier des usines produisant des missiles, des munitions pour des lance-roquettes et des véhicules blindés de combat, a rapporté KCNA. Lors de sa visite, le leader a fait part de sa «satisfaction» quant au centre de production.

Selon lui, le centre est parvenu à «perfectionner les questions scientifiques et technologiques liées à la production» et a modernisé les armes. «Il a fixé un objectif important: augmenter considérablement la capacité de production de missiles», et a souligné le rôle de l’usine dans «l’accélération» des préparatifs en vue d’une guerre, selon KCNA.

Kim Jung Un a souligné «la nécessité de stimuler la production d’obus». Des photos publiées par le journal Rodong Sinmun montrent Kim Jung Un rayonnant, assis à la place du conducteur d’un «nouveau modèle de véhicule de combat blindé».

L'armée nord-coréenne doit disposer d'une «force militaire écrasante» et être «prête à faire face à n'importe quelle guerre à n'importe quel moment», a déclaré Kim Jung Un.

L’armée nord-coréenne doit disposer d’une «force militaire écrasante» et être «prête à faire face à n’importe quelle guerre à n’importe quel moment», a déclaré Kim Jung Un, affirmant qu’elle doit «anéantir» l’ennemi en cas d’attaque, a rapporté l’agence de presse d’État.

Tensions grandissantes

Ces visites se sont déroulées au moment où la Corée du Sud et les États-Unis préparent des manœuvres conjointes, baptisées «Ulchi Freedom Shield». Elles doivent se dérouler du 21 au 31 août. L’état-major interarmées de Séoul a qualifié ces manœuvres d’«exercice difficile et réaliste visant à renforcer le dispositif de défense conjoint et les capacités de réaction de l’alliance».

Un sommet entre les dirigeants de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon doit se tenir vendredi à Washington, avec pour objectif de renforcer leur coopération en matière de sécurité face à une Corée du Nord de plus en plus menaçante.

Pyongyang considère tous ces exercices comme des répétitions en vue d’une invasion et a averti à plusieurs reprises qu’elle prendrait des mesures «écrasantes» pour y répondre.

