Saut à skis – Killian Peier se rassure à Zakopane Le sauteur vaudois a pris la 7e place dimanche en Pologne, grâce à deux bons sauts. Le Norvégien Marius Lindvik a mis tout le monde d'accord.

Killian Peier. AFP

Les réactions de Killian Peier à l’atterrissage trompent rarement. Deux fois, dimanche à Zakopane, le sauteur de La Sarraz a serré le poing. Conscient qu’il fait toujours partie des meilleurs de la discipline. Cela n’a pas suffi pour se mêler à la lutte pour le podium, mais ses deux bonds à 135.5m l’ont propulsé à la 7e place du concours. Et surtout, ils rassurent, à quelques jours des Jeux et après une Tournée des quatre tremplins plus délicate qu’espéré.

Le pensionnaire du Ski-club Vallée de Joux est donc toujours aussi régulier en Coupe du monde, lui qui tourne autour de son premier podium de la saison. Il en aurait fallu un poil plus en Pologne pour monter sur la boîte, Killian Peier ayant profité d’excellentes conditions pour chacun de ses deux bonds. Anze Lanisek et Karl Geiger sont ainsi montés sur le podium avec un mètre de moins que le Vaudois au cumul des deux sauts.

La victoire est revenue à Marius Lindvik, qui enchaîne un deuxième succès de rang. Le Norvégien s’est fait l’auteur du meilleur saut de la journée à son deuxième envol (139.5m). L’écart en classement général se resserre, le leader Ryoyu Kobayashi n’ayant terminé que 4e. Karl Geiger revient sur ses talons.

Chez les Suisses, Simon Ammann a arraché la qualification de justesse en seconde manche (29e). Le Saint-Gallois est parvenu à remonter à la 23e place. Gregor Deschwanden est bon 14e.

