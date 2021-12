Ski alpin – Kilde s’impose à Val Gardena, Feuz au pied du podium Aleksander Aamodt Kilde a remporté le super-G de Val Gardena. Beat Feuz (4e) a sauvé le bilan suisse, marqué par le raté de Marco Odermatt (hors du top 15). Sylvain Bolt

Aleksander Aamodt Kilde a signé sa troisième victoire consécutive en vitesse à Val Gardena. AFP

On attendait Marco Odermatt lors du super-G de Val Gardena (Italie) après les deux premières épreuves de la saison (1er et 2e). Mais le Nidwaldien, pourtant dans le coup sur le haut de la Saslong, a commis plusieurs fautes sur le bas du tracé et a dû se contenter de la 24e place, à 1’’37 du vainqueur Norvégien Aleksander Aamodt Kilde.



Le «viking» est imprenable en vitesse en ce début de saison, lui qui reste sur deux victoires consécutives à Beaver Creek (super-G puis descente). Les réguliers autrichiens Matthias Mayer (2e à 22 centièmes) et Vincent Kriechmayr (3e à 27 centièmes) ont complété le podium.

Odermatt largué



Après cette contre-performance, le sportif suisse de l’année Odermatt a été dépossédé de son maillot rouge de leader dans la discipline. Et c’est Beat Feuz qui a «sauvé» le bilan suisse.

Le Bernois, très à l’aise sur les nombreux mouvements de terrain du super-G dans les Dolomites, n’est pas passé loin (4e à 57 centièmes de Kilde) de retrouver un premier podium dans la discipline depuis mars 2019.

En Italie, la belle surprise est venue de Stefan Rogentin, qui a signé une prometteuse 5e place (à 74 centièmes du vainqueur) juste derrière Beat Feuz. Le skieur grison de 27 ans n’était encore jamais entré dans le top 10 en Coupe du monde.



Deux autres Suisses ont marqué des points lors du troisième super-G de la saison: Niels Hintermann (19e à 1’’24) et Urs Kryenbühl (26e à 1’’59). Les géantistes Justin Murisier (37e à 2’’01), Gino Caviezel (44e à 2’’37) et Loïc Meillard (51e à 3’’24) ont connu plus de difficultés pour leur première sur la Saslong.

