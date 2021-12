Ski alpin – Kilde récidive à Beaver Creek, Feuz entre dans la légende Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a remporté la descente de Beaver Creek (USA), un jour après son succès en super-G. Beat Feuz a décroché un 42e podium record dans la discipline. Sylvain Bolt

Beat Feuz est le meilleur descendeur du monde depuis quatre ans. Et le Bernois est entré un peu plus dans l’histoire de sa discipline à Beaver Creek (USA), en décrochant un podium de plus (42) que les légendes Franz Klammer et Peter Müller en descente. Le Bernois de 34 ans a choisi la «Birds of Prey», piste sur laquelle il a déjà signé deux victoires (2018 et 2019) et trois deuxièmes places pour réaliser ce record dans l’épreuve reine.

Le Suisse a pourtant hoché la tête en franchissant la ligne d’arrivée, conscient que sa descente ne lui assurerait pas la victoire. Et le routinier a vu juste, puisqu’il a dû se contenter de la 3e place en tremblant à plusieurs reprises d’être éjecté de la «boîte».

Peu à l’aise sur les premières secondes de course et sur les parties plates de la piste, Feuz a surtout commis une grosse faute à mi-parcours, en venant percuter de plein fouet une porte avec la tête. La voie était ouverte pour Aleksander Aamodt Kilde, déjà vainqueur du super-G la veille.

Le Norvégien a confirmé son retour au sommet, près d’un an après une blessure au ligament croisé antérieur survenue lors d’un entraînement. Dans le Colorado, le «Viking» a relégué l’Autrichien Matthias Mayer à 66 centièmes et Beat Feuz à 1’’01, grâce notamment à une fin de parcours très rapide. Son record de podiums désormais en poche, le Bernois devra batailler cet hiver pour aller chercher un cinquième globe de cristal consécutif en descente en mars.

Odermatt frustré

À Beaver Creek, on attendait beaucoup de Marco Odermatt, après sa victoire (jeudi) et sa deuxième place (vendredi) en super-G. Mais le Nidwaldien, qui a flirté avec le podium la semaine passée en descente à Lake Louise (4e), a commis plusieurs erreurs sur la «Birds of Prey», sortant notamment trop large dans l’un des passages-clés avant la partie technique.

Parmi les skieurs les plus rapides sur le bas du tracé, «Odi» a été sanctionné par le chronomètre et a dû se contenter de la 15e place (à 1’’65). Son «dommage!» lâché après avoir franchi la ligne d’arrivée témoignait de sa grosse frustration, mais le Suisse aura une nouvelle chance de confirmer son état de forme exceptionnel lors de la deuxième descente dimanche (20h).

