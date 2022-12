Ski alpin – Kilde impérial, Odermatt brise sa série de podiums Aleksander Aamodt Kilde a remporté la deuxième descente de Val Gardena grâce à une performance de rêve. Marco Odermatt, lui, a terminé à la sixième place. Rebecca Garcia

L’impressionnante série de podiums de Marco Odermatt prend fin sur une sixième place. AFP

Pour la première fois depuis une douzaine de courses, Marco Odermatt n’est pas monté sur le podium. Le Nidwaldien a terminé à la sixième place de la descente de Val Gardena samedi. Le gagnant n’est autre que son rival Aleksander Aamodt Kilde. Le Norvégien a rapidement pris quelques centièmes d’avance à Val Gardena, mais c’est dans le cinquième secteur qu’il n’a laissé aucune chance à ses adversaires.

Johan Clarey (+0’’35), le Français de 41 ans, a dû se contenter de la deuxième place tandis que l’Italien Mattia Casse (+0’’42) a arraché la troisième place avec son dossard numéro 27. Marco Odermatt et l’Américain Travis Ganong (+0’’92) se sont retrouvés à égalité à la sixième place.

Le Nidwaldien a lâché bien trop de temps en haut du parcours, en témoignent ses 60 centièmes de trop au deuxième secteur. Sa technicité lui a permis de limiter la casse, et même de rattraper un peu son retard au milieu du tracé, mais le mal était déjà fait. À noter qu’il ne s’agit que de la deuxième fois qu’il participe à cette descente italienne. Sa première, jeudi, lui a valu une deuxième place.

Marco Odermatt a donc mis fin à son hallucinante série de 12 podiums consécutifs - dont 7 cette saison. Il avait surtout réalisé cet exploit dans trois disciplines différentes, là où son principal rival au général Kilde se concentre surtout sur le super-G et la descente. Le Norvégien a d’ailleurs repris le large au classement de la spécialité. Il s’agit de sa cinquième victoire à Val Gardena, la troisième en descente.

Feuz et Rogentin à quelques lieues, Hintermann dehors

Beat Feuz n’a toujours pas donné l’impression d’être revenu dans le top des descendeurs. Sur le tracé italien très bosselé et technique, le Bernois (+1’’53) a alterné les sauts trop longs et les trajectoires à corriger pour arracher un top 15. Le Grison Stefan Rogentin (+1’’81) a terminé un peu plus loin, parmi les 20 meilleurs après le passage d’une trentaine de concurrents. Yannick Chabloz (+1’’98), n’a pas démérité. Gilles Roulin (+3’’17) a davantage peiné.

Le Zurichois Niels Hintermann, déjà énervé de sa performance (17e place) sur la première course jeudi, a quant à lui chuté. Il a glissé pendant quelques mètres sur la neige avant de se relever, parfaitement en forme.

