Ski alpin – Kilde était le plus fort, Feuz a fait ses adieux à Wengen Vainqueur du super-G vendredi, Aleksander Aamodt Kilde a également régné sur la descente du Lauberhorn samedi. Pour sa dernière devant son public, Beat Feuz termine 5e.

Il y a bien sûr cette victoire en descente, une de plus pour Aleksander Aamodt Kilde, et la deuxième place de son grand rival Marco Odermatt. Entre les deux champions de vitesse, le mano a mano est palpitant et promet de nous tenir en haleine jusqu’à la fin de l’hiver. Mais samedi à Wengen, l’essentiel était ailleurs pour la dernière course de Beat Feuz chez lui en Suisse avant les adieux définitifs la semaine prochaine à Kitzbühel. A défaut de s’offrir cette mythique descente du Lauberhorn pour la quatrième fois, «Kugelblitz» a pu profiter d’un magnifique bain de foule devant une nuée de drapeaux helvétiques dans l’aire d’arrivée de la station bernoise.

Le départ de la descente la plus longue du cirque blanc (4,5 km) abaissé en raison du vent, Beat Feuz n’a pas pu dévaler une dernière fois cette partie de glisse en haut de la piste dont il raffole et a dû se résoudre à s’élancer, comme tous les autres, du départ de réserve, celui du super-G de la veille. Deuxième temps du premier secteur dans le même temps que Kilde – les deux hommes ont parfaitement géré le premier saut –, le Bernois s’est montré moins à l’aise ensuite, perdant pas mal de centièmes sur la partie basse de la course. Au final, il termine 5e en 1’44’’39, à 1’25 de Kilde et 24 centièmes d’un huitième podium chez lui.

Le public suisse a vu un tout grand tirer sa révérence et peut-être un futur tout grand se révéler samedi. Avec son dossard élevé (37), Alexis Monney s’est élancé depuis le portillon de départ pour sa grande première en descente sur le Lauberhorn. Et le Fribourgeois de 23 ans a signé une superbe 10e place! «C’est super de voir des jeunes faire des manches comme ça, à toute allure, avec de gros dossards», a commenté Aleksander Aamodt Kilde au micro de la RTS. Le puissant norvégien, qui compte désormais six succès cet hiver et dix-neuf en Coupe du monde, est le grand bonhomme de ces deux premiers jours à Wengen, avant le slalom dominical.

De son côté, Marco Odermatt court donc toujours après la première victoire de sa carrière en descente. Deuxième à 88 centièmes de Kilde, «Odi» est le premier représentant helvétique d’un top 10 qui compte cinq Suisses! Outre Feuz (5e) et Monney (10e), on retrouve Niel Hintermann au 7e rang et Gilles Roulin au 8e. Stefan Rogentin est 13e tandis que Justin Murisier se classe 31e.

