Espagne

Jordi Alba était pour sa part très déçu de l'élimination de la Roja: «C’est un coup dur. On méritait un peu mieux. C’est comme ça avec les tirs au but. L’autre jour, on a gagné (en quarts contre la Suisse), et cette fois-ci on perd. Je suis très fier de mes coéquipiers, du staff... On a formé un groupe magnifique. Je veux remercier les supporters. On a tutoyé l’une des meilleures sélections italiennes dont je me souvienne, qui est maintenant l’une des meilleures sélections d’Europe», a déclaré le latéral espagnol.