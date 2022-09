Carouge – Kevin Veronese harmonise les saveurs Dans sa Maison rouge, ce chef talentueux travaille de jolis produits et tente quelques mariages savoureux Alain Giroud

Restaurant La Maison Rouge - Rue des Noirettes 17, dont le chef est Kevin Veronese. Lucien FORTUNATI

Lorsqu’on s’appelle Veronese, comment ne pas apprivoiser le sens de l’harmonie? Kevin, au fourneau de la Maison rouge à Carouge, ne pose pas des touches de peinture sur ses assiettes, mais des nuances de saveurs au service de produits choisis avec soin. On se régale, par exemple, de ses ravioles célébrant l’association de l’omble et de la féra fumés. Une pâte chinoise al dente, une farce savoureuse et d’une grande finesse, une sauce homardine onctueuse dans laquelle surnagent des petits pois et des fèves. Le chef gère tous les éléments indispensables à une réussite culinaire, précision des cuissons, mariage harmonieux des goûts et contrastes maîtrisés des textures.