Acquitté. Kevin Spacey vient de gagner son pari de la confrontation plutôt que la contrition face aux accusations d’agressions sexuelles, érigeant la provocation en œuvre d’art en publiant dès 2018 une vidéo intitulée «Let me be Frank», qui cumule plus de vues que la dernière saison de «House of Cards». Il y retourne les accusations vers ses juges, dénonçant le puritanisme du mouvement #MeToo et l’hypocrisie de la société du spectacle. Analyse.

Alors que la meilleure défense judiciaire consiste presque toujours à jouer la pénitence, Kevin Spacey aggravait son cas en y surjouant le coupable en adoptant le ton pervers qu’on lui connaît depuis «Usual Suspects» (1995). Choix inspiré de la «stratégie de rupture» utilisée par Jacques Vergès pour défendre les militants de l’indépendance algérienne: au lieu d’adopter un vain repentir devant une France sûre de son bon droit, Vergès choisit de l’accuser en retour. De même, Spacey prenait à partie son public en l’accusant d’aimer sa perversité. Il attisait la mauvaise conscience d’un public qui se réjouissait secrètement du mal dont il était tour à tour amateur et dénonciateur.

Spectateur plutôt que témoin, le public ne pouvait plus condamner sans s’incriminer. Pourquoi conspuer dans la réalité ce que vous adorez dans une série? Spacey inscrivait ainsi son procès dans la vieille querelle de la moralité de l’art, à la suite de Sade, Baudelaire, Flaubert. Il dénonçait dans son accusation la résurgence d’un ordre moral d’autant plus forte que son public se réveillait, mortifié, du rêve dépravé où l’avait plongé Frank Underwood*.

C’est que nos représentations touchent au politique: «Nous avons appris que tout est possible, que tout est permis.» Tout est permis… dans l’art, mais aussi dans la politique. Passant de Vergès à Machiavel, l’acteur superposait l’intérêt de l’État à l’intérêt du spectacle, le Prince assurant le salut public (dût-il lui coûter les pires atrocités), l’acteur assurant le divertissement du public (dût-il lui faire profiter indûment de sa notoriété).

Et la vérité dans tout ça? Mais laquelle, celle des faits ou celle de la fiction? Vérité de la fiction qui ne nie pas le réel – «avez-vous des preuves?» haranguait-il – mais le transpose pour y projeter nos désirs. Sans preuves, reste l’imaginaire, dont Gilles Deleuze résumait l’ambiguïté en affirmant «qu’il n’est pas l’irréel, mais l’indiscernabilité du réel et de l’irréel». Que Frank déteigne sur Kevin est le signe même qu’il réussit à parler à chacun. Le personnage est coupable d’avoir trop bien réussi.

Incarnant les contradictions d’une société à la fois puritaine et ultraviolente, Kevin Spacey est ainsi parvenu à dissoudre les frasques de l’acteur dans la perversion du personnage, par l’ambivalence d’un public qui adore que les gentils soient des méchants, tout en abhorrant les individus impurs.

Guillaume von der Weid Philosophe et conférencier. DR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.