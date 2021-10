Avant Suisse - Irlande du Nord – Kevin Mbabu veut se montrer pour jouer tous les matches Le footballeur genevois n’est toujours pas titulaire indiscutable en équipe nationale. Le latéral droit voit l’arrivée de Murat Yakin comme une nouvelle opportunité. Valentin Schnorhk , Lausanne

Kevin Mbabu peine à se défaire de la concurrence de Silvan Widmer, «un profil différent». KEYSTONE/LAURENT GILLIÉRON

Mercredi matin à la Pontaise. Pour la troisième fois de la semaine, l’équipe de Suisse s’entraîne aux yeux de tous. Mais pour la première fois, la séance semble compter. Tout le monde y participe, de bout en bout. Personne n’est ménagé. Seul Ruben Vargas manque à l’appel: malade depuis plusieurs jours, il n’a pas encore rejoint l’équipe. Les autres jouent leur place pour affronter l’Irlande du Nord à Genève samedi. Les alignements sont épiés. Murat Yakin brouille les cartes, pour brasser tout le monde. Jusqu’à la dernière séquence, où une équipe type paraît se dégager. On y distingue les paires qui s’imposent: Akanji et Elvedi derrière, Zakaria et Freuler au milieu, Shaqiri et Embolo devant. À droite, Silvan Widmer a pris le dossard de Kevin Mbabu, laissé avec les «seconds couteaux».