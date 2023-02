Le Genevois prêté par Fulham – Kevin Mbabu vers un retour au Servette FC L’international suisse de 27 ans s’apprête à terminer la saison dans son club formateur. Il sera prêté par Fulham. Valentin Schnorhk

Kevin Mbabu espère retrouver l’équipe de Suisse en revenant à Servette. KEYSTONE

Cela serait un sacré coup. Pour Servette, qui vient de s’imposer 2-1 contre Grasshopper, pour la Super League. Et si Kevin Mbabu retrouvait le maillot grenat? Pour tout dire, ce n’est pas une supposition, encore moins une vue de l’esprit: selon nos informations, le club genevois est en passe de faire revenir son ancien junior, parti il y a près de dix ans. Mbabu (27 ans) sera prêté à Servette par Fulham jusqu’au terme de la saison, sous réserve de la visite médicale, bien sûr.

Comment une telle affaire a-t-elle pu se monter? Durant l’hiver, les dirigeants servettiens, le directeur sportif Philippe Senderos en premier lieu, ont affirmé qu’ils n’avaient pas pour objectif de s’activer sur le marché des transferts. Celui-ci est ouvert en Suisse jusqu’à mercredi prochain, le 15 février. En revanche, Servette s’est laissé la possibilité de saisir au bond une opportunité. Le cas de Kevin Mbabu en est une.

Barré à Fulham

Pour plusieurs raisons. Il y a d’abord le cas du latéral droit genevois. Barré à Fulham où il n’a que peu joué depuis son arrivée en provenance de Wolfsburg l’été dernier, il a très tôt fait part au club londonien de son envie de partir durant l’hiver. Il ne visait pas la Suisse, mais plutôt un grand championnat européen. Certains clubs, notamment en France et en Italie, se sont montrés intéressés, mais ils ont été refroidis par les exigences de Fulham, qui ne voulait pas assumer le salaire de leur joueur.

Alors que la fin du mercato a approché dans la plupart de l’Europe, le 31 janvier, la formation de Premier League s’est montrée plus ouverte à trouver un arrangement, mais les clubs qui se sont manifestés un temps avaient disparu. Résultat: depuis le 1er février au matin, Kevin Mbabu est toujours à Fulham avec un espoir quasi nul de rejouer d’ici à la fin de la saison. Une situation qui n’arrange personne: ni le joueur, ni le club, qui paye «dans le vide» son défenseur. Mais la porte de sortie n’est pas tout à fait close. Certains championnats peuvent encore accueillir des joueurs: la Turquie, par exemple, ou la Suisse.

Un besoin pour Servette

Servette y a donc vu une évidente opportunité. Marketing, notamment, puisque Mbabu a un potentiel d’attractivité intéressant auprès du public genevois, lui qui a grandi au bout du Lac et a été formé en grenat, avant de partir pour Newcastle il y a dix ans. C’est un nom qui parle et qui fait parler. A Servette, on ne l’ignore pas.

Et puis, pour le SFC, il y a le point de vue sportif: Kevin Mbabu évolue à un poste où Alain Geiger ne possède pas toutes les garanties qu’il souhaiterait. Moussa Diallo, le titulaire, ne rassure pas. Le jeune (19 ans) Théo Magnin, lui, est un élément formé au club prometteur, mais n’incarne pas forcément une assurance pour terminer la saison de la manière la plus ambitieuse possible. Reste Moritz Bauer, qui n’apparaît plus sur les feuilles de matches et sur lequel Servette ne compte plus vraiment.

Un rêve à poursuivre

Autrement dit, l’arrivée d’un latéral droit d’expérience, même pour six mois, se justifie côté servettien. Histoire d’atteindre les objectifs fixés: se qualifier pour l’Europe et aller le plus loin possible en Coupe de Suisse (Servette disputera son quart contre Rotkreuz le 2 mars). Histoire aussi d’avoir des raisons de rêver: la 2e place de Super League permettra d’accéder aux tours de qualification de la Ligue des champions, et l’idée de remporter un premier trophée depuis la Coupe de 2001 a de quoi faire saliver.

Kevin Mbabu, lui, trouverait le temps de jeu qu’il requiert pour rester compétitif et rebondir au mieux la saison prochaine. Et pourquoi pas retrouver l’équipe de Suisse, lui qui n’avait pas été retenu par Murat Yakin pour la dernière Coupe du monde. Le printemps genevois s’annonce un peu plus fleuri.



Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

