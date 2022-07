Football – Kevin Mbabu met le cap sur Fulham Le latéral droit genevois va s’engager avec le néo-promu en Premier League. Il quitte Wolfsburg après trois saisons passées en Bundesliga. Valentin Schnorhk

Kevin Mbabu s’envole pour la Premier League, qu’il avait découverte avec Newcastle. BASTIEN GALLAY / LPS

Kevin Mbabu s’apprête à retrouver l’Angleterre. Lui qui avait signé à Newcastle en 2013, alors qu’il n’avait même pas 18 ans, va faire son retour en Premier League cet été. Le Genevois est en effet en passe de signer à Fulham, néo-promu dans l’élite du championnat anglais.

À 27 ans, l’international aux 22 sélections quitte donc Wolfsburg après trois saisons disputées en Bundesliga, dont une dernière en demi-teinte. Selon la presse allemande, le montant du transfert devrait se situer autour de 5,5 millions de francs. Auxquels il pourrait s’ajouter des bonus et un pourcentage à la revente.

Temps de jeu important

Le latéral droit a rejoint le camp d’entraînement de Fulham, actuellement au Portugal, jeudi en fin de journée. Il doit y passer sa visite médicale, avant de signer son contrat vraisemblablement vendredi. Bien que les rumeurs se faisaient insistantes depuis plusieurs jours, c’est seulement entre mercredi et jeudi que l’affaire s’est décantée, toutes les parties parvenant à un accord. Si Mbabu a éveillé l’intérêt de plusieurs clubs, notamment en France et en Italie, c’est Fulham qui s’est montré le club le plus convaincant et le plus convaincu par le cas de l’ancien Servettien.

La formation londonienne, championne du Championship, la seconde division anglaise, la saison passée, pourra notamment lui garantir un temps de jeu important et nécessaire en vue de la Coupe du monde au Qatar en novembre prochain. Avec un premier rendez-vous de choix: lors de la 1re journée de Premier League, Fulham recevra un certain Liverpool à Craven Cottage le samedi 6 août. De quoi être exposé d’emblée.

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

